Την επιτάχυνση των επιστροφών Αφγανών από την Ελλάδα στην πατρίδα τους θα συζητήσει στη Νέα Υόρκη, στην οποία μετέβη χτες, ο αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιώργος Κουμουτσάκος, με τον αναπληρωτή υπουργό Εξαωτερικών του Αφγανιστάν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, ο κ. Κουμουτσάκος θα έχει συναντήσεις και με ανώτερους αξιωματούχους του Πακιστά και του Ιράκ, δύο χώρες προέλευσης σοβαρών μεταναστευτικών ροών στη χώρα μας.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Γιώργος Κουμουτσάκος μεταβαίνει σήμερα στη Νέα Υόρκη προσκεκλημένος της Ετήσιας Συνόδου Concordia (Concordia Annual Summit) προκειμένου να μιλήσει αύριο σε κλειστή συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για τις διεθνείς διαστάσεις του προσφυγικού/μεταναστευτικού και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Τίτλος της ομιλίας του θα είναι «Η προσφυγική πρόκληση στην Ανατολική Μεσόγειο. Η περίπτωση της Ελλάδας» (The migration challenge in Eastern Mediterranean. The case of Greece).

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο κ. Κουμουτσάκος θα έχει συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών του Αφγανιστάν κ. Idrees Zaman στο οποίον θα θέσει το ζήτημα της αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, προκειμένου να επιταχυνθούν οι επιστροφές Αφγανών υπηκόων από την Ελλάδα στην πατρίδα τους.

Την Τρίτη, ο Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη θα συναντήσει την επικεφαλής της UNICEF, Εκτελεστική Διευθύντρια κα Henrietta Fore με θέμα συζήτησης την ενίσχυση της συνεργασίας στον κρίσιμο τομέα του μεταναστευτικού που αφορά στα ασυνόδευτα παιδιά.

Προγραμματίζονται επίσης διμερείς συναντήσεις με ανώτερους αξιωματούχους του Πακιστάν και του Ιράκ, δύο χώρες προέλευσης σοβαρών μεταναστευτικών ροών στη χώρα μας.

Τέλος, κατά την παραμονή του στη Νέα Υόρκη, ο κ. Κουμουτσάκος θα γίνει δεκτός από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο με τον οποίον, μεταξύ άλλων, θα συζητήσει τρόπους με τους οποίους η Εκκλησία της Αμερικής θα μπορούσε, από πλευράς της, να συμβάλει στην αντιμετώπιση του προσφυγικού/μεταναστευτικού ζητήματος.