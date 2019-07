Εύσημα στον Κυριάκο Μητσοτάκη απονέμει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Μάικ Πενς, σχετικά με την απόφαση της ελληνικής κυβέρνηση να αναγνωρίσει τον Χουάν Γκουαϊδό ως τον νόμιμο πρόεδρο της Βενεζουέλας.

Prime Minister Mitsotakis demonstrated bold leadership yesterday announcing Greece recognizes @jguaido as Venezuela’s legitimate President. We will continue to stand with the Venezuelan people in their fight for #LIBERTAD!