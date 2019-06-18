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Τα τελικά ψηφοδέλτια σε πέντε εκλογικές περιφέρειες ανακοίνωσε το ΚΙΝΑΛ19:00 19:00
Πολιτική
Το Κίνημα Αλλαγής ανακοίνωσε τα τελικά ψηφοδέλτια του κόμματος για πέντε συγκεκριμένες εκλογικές περιφέρειες ανά την επικράτεια, ενόψει των εκλογών της 7ης Ιουλίου.
Αναλυτικά:
Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ:
ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΜΙΧΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΠΑΤΡΑ ΡΑΝΙΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ
Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ:
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΖΥΜΠΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΣΑΛΟΥΚΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
Ν.ΑΡΤΑΣ:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
ΑΛΕΞΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΕΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΩΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ:
ΒΡΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΓΚΡΙΤΖΕΛΗ ΒΑΣΩ
ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΚΑΒΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΙΣ
ΤΑΙΓΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΣΙΛΦΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Β' ΑΘΗΝΩΝ - ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΝΙΑ
ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΑΝΕΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ
ΖΑΝΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΜΙΣΕΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΑΡΑΔΑΚΗ-ΧΑΛΑΡΗ ΕΛΕΝΗ
ΜΠΑΡΚΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΤΕΪΜΕΝΤΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΦΟΥΣΚΙΔΟΥ ΒΙΚΥ
ΧΑΛΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΧΑΛΚΙΩΤΗΣ ΓΑΒΡΙΛΟΣ
ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣσχολίασε κι εσύσχετικά άρθρα