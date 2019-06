Θερμά συγχαρητήρια στον νέο δήμαρχο Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, απηύθυνε ο Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ.

Warmest congratulations to ⁦@KBakoyannis⁩ I look forward to continuing our strong Embassy partnership with ⁦@CityofAthens⁩ to help this global capital deliver for its citizens and for the gift of democracy it has given to the world pic.twitter.com/A1wxI4DR6C