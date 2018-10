«Συγχαρητήρια φίλε μου Ζόραν Ζάεφ! Η αποψινή ψήφος είναι ένα μεγάλο βήμα προς την κοινή μας επιτυχία. Ένα πολύ σημαντικό βήμα προς ένα ειρηνικό μέλλον με ευημερία για τους λαούς μας!» αναφέρει με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μετά την έγκριση της πρότασης του Ζόραν Ζάεφ για συνταγματική αναθεώρηση από το κοινοβούλιο των Σκοπίων.

Δείτε την ανάρτηση του πρωθυπουργού:

Congratulations my friend @Zoran_Zaev ! Tonight’s vote is a big step towards our common success. A very important step to a peaceful and prosperous future for our people!