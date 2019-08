Στη σκηνή των MTV Awards έκανε την πρώτη της επίσημη εμφάνιση μετά την ανακοίνωση του χωρισμού από τον σύζυγό της Λίαμ Χέμσγουορθ η Μάιλι Σάιρους.

Μάλιστα, για πρώτη φορά τραγούδησε στη σκηνή των βραβείων το νέο single της Slide Away που αναφέρεται σε χωρισμό. Παράλληλα, επέδειξε και το νέο της τατουάζ, μία φράση που αναφέρει: "My head was feeling scared, but My heart was feeling free" δηλαδή "το μυαλό μου φοβόταν αλλά η καρδιά μου ήταν ελεύθερη". Όλοι σχολίασαν πως τόσο η επιλογή του τραγουδιού όσο και το τατουάζ αναφέρονταν στον δύσκολο χωρισμό από τον σταρ του Χόλιγουντ.

Εκτός από αυτά, να αναφερθεί ότι η Μάιλι επέλεξε να εμφανιστεί στη σκηνή φορώντας ένα μικροσκοπικό μαύρο φόρεμα που επεδείκνυε το κορμί της, αλλά παράλληλα παραλίγο να δείξει περισσότερα απ' όσα υπολόγιζε καθώς το ύφασμα με το ζόρι κάλυπτε το στήθος της.

Πηγή ανέφερε ότι η νέα της σύντροφος Κέιτλιν Κάρτερ βρισκόταν στο πλευρό της εκφράζοντας τη στήριξή της ενώ πριν βγει στη σκηνή της έδωσε ένα τρυφερό φιλί.

Πηγή: MTV, Daily Mail