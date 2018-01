Τον αρραβώνα του, με την επί χρόνια σύντροφό του, την οποία γνώρισε σε ηλικία 11 ετών στο σχολείο, ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες μέσω Instagram, ο διάσημος τραγουδιστής Εντ Σίραν.

«Μου βρήκα μια αρραβωνιαστικιά, ακριβώς πριν το νέο έτος. Είμαστε πολύ ευτυχισμένοι και είμαστε ερωτευμένοι, κι οι γάτες μας, επίσης, είναι ενθουσιασμένες» έγραψε κάτω από τη φωτογραφία που ανέβασε με την αγαπημένη του, Τσέρι Σίμπορν.

Ο τραγουδιστής όμως των επιτυχιών "Shape Of You" και "Thinking Out Loud", πληροφόρησε το κοινό του ότι του μένουν μόνο τέσσερα χρόνια «θριάμβων» στις μουσικές σκηνές, καθώς θα εγκαταλείψει νότες και καριέρα μόλις αποκτήσει οικογένεια.