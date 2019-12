Σύμφωνα με την ίδια πηγή άλλοι δύο αστυνομικοί και ένας πολίτης τραυματίστηκαν από τα πυρά.

Μέχρι αυτήν την ώρα παραμένει άγνωστος ο αριθμός των δραστών. Άλλες αναφορές στα αμερικανικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για έναν δράστη και άλλες για δύο.

Σχολεία που βρίσκονται στην περιοχή αποκλείστηκαν αμέσως.

Σύμφωνα με το NBC, μια πηγή της αστυνομίας περιέγραψε την επίθεση ως «ενέδρα».

Ο γενικός εισαγγελέας του Νιου Τζέρσεϊ, ο Γκέρμπιρ Γκρέουαλ είπε πως η κατάσταση παραμένει ρευστή.

DEVELOPING: More than one officer has been shot in Jersey City, CBS New York reports. Police are looking for two shooters - a man and a woman, according to the station https://t.co/Z6mRZysQFh pic.twitter.com/1TdHThLV9y