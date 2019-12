Από σοβαρή μορφή αχρωματοψίας πάσχει ο Τζόναθαν Τζόουνς, μαθητής από το Κότονγουντ της Μινεσότα.

Στη διάρκεια του μαθήματος όπου συζητούσαν για την πάθηση, από την οποία πάσχει και ο καθηγητής του μαθητή, ο άνδρας προσέφερε στον έφηβο ένα ζευγάρι ειδικών γυαλιών. Το παιδί τα φόρεσε και αιφνιδιασμένο κοίταξε γύρω του.

Η συγκίνηση ήταν τόσο μεγάλη που ξέσπασε σε λυγμούς. Στην αίθουσα βρισκόταν και ο αδερφός του μαθητή, Μπεν, που μαγνητοσκοπούσε τη συγκινητική στιγμή και αυτός αργότερα το ανέβασε στα social media όπου έγινε viral.

My little brother is severely colorblind and so is his principle at school. While they were learning about colorblindness in class, his principle brought in some glasses that let him see color for the first time, and he was very emotional. Check it out: pic.twitter.com/LQhAND9RJq