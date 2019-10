Viral έχει γίνει το βίντεο με την προσπάθεια που κατέβαλαν οι Σαουδάραβες να παίξουν τον εθνικό ύμνο της Ρωσίας κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Βλάντιμιρ Πούτιν στη χώρα τους.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσίευσε το rt σχολιάζοντας «τουλάχιστον προσπάθησαν» ακούγεται ο εθνικός ύμνος της Ρωσίας και στη συνέχεια το... remix από τους Σαουδάραβες.

Δείτε το βίντεο και την έκφραση του Πούτιν

Well, they tried...

During his visit to Saudi Arabia, Putin was greeted by a very familiar tune. Though judging by his facial expressions, he couldn’t quite remember where he had heard it before.

Check out the Russian anthem ‘Saudi remix’ as compared to the original version pic.twitter.com/avznlbh25W