Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της, ενώ άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και τέσσερις πυροσβέστες.

#BREAKING : Créteil , France - Around 100 firefighters are dealing with a massive fire at the Henri Mondor Hospital , One dead and at least 3 injured. #Créteil #France

Video : IlanBarthelemypic.twitter.com/QNdyyCmjk0