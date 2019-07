Ο ηθοποιός Ντέιβιντ Χέντισον, που έγινε γνωστός από τις ταινίες του Τζέιμς Μποντ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, σήμερα στο Λος Άντζελες.

Ο Χέντισον ενσάρκωσε τον πράκτορα της CIA, Feliz Leiter δίπλα στον Ρότζερ Μουρ στην ταινία "Live And Let Die" το 1973 και στο πλευρό του Timothy Dalton στο "Licence To Kill" το 1989.

Οι δύο κόρες του βρίσκονταν δίπλα του την ώρα που πέθανε σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της οικογένειας.