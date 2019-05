Νέο μήνυμα στήριξης της Κύπρου έναντι της τουρκικής προκλητικότητας, στέλνει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ.

President @AnastasiadesCY updated me on the Turkish drilling activities. The EU stands in full solidarity with Cyprus. pic.twitter.com/hbqjxjHGsE