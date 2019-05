Συνεχίστηκαν οι κινητοποιήσεις των "Κίτρινων Γιλέκων" και σήμερα Σάββατο, για 28η εβδομάδα, αν και η συμμετοχή ήταν αρκετά μειωμένη σε σχέση με άλλες κινητοποιήσεις. Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών νωρίς το απόγευμα βρίσκονταν στους δρόμους περίπου 3.200 άνθρωποι σε όλη τη Γαλλία, εκ των οποίων οι 1.200 στο Παρίσι.

Δεν αναφέρθηκαν σημαντικά επεισόδια σε αυτές τις πορείες και τις συγκεντρώσεις. Στην Αμιένη, τον τόπο καταγωγής του Μακρόν, περίπου 1.200 "Κίτρινα Γιλέκα", σύμφωνα με την περιφέρεια (2.000 κατά τους οργανωτές) δήλωναν ότι "θα πάνε να συναντήσουν τον πρόεδρο στο σπίτι του".

Η ατμόσφαιρα ήταν γενικά εορταστική, αν και υπήρξαν μερικές ρίψεις καπνογόνων και δακρυγόνων.

"Ο πρόεδρός μας είναι κωφός, επομένως καταλαβαίνουμε ότι οι διαδηλώσεις μας δεν θα αλλάξουν τίποτα άμεσα", είπε στην Τουλούζη ο Φιλίπ Ντα Κοστά, ένας τεχνίτης που συμμετείχε μαζί με τη γυναίκα του στη συγκέντρωση, όπως κάνει σχεδόν κάθε Σάββατο τους τελευταίους μήνες.

Macron regime thugs gassing peaceful demonstrators in #Paris moments ago. According to investigative journalist @VanessaBeeley, the French state is now using a more potent gas against its own people. #GiletsJaunes #ActeXXVIII pic.twitter.com/f8nAbGrZqt