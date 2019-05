Δραματική καταδίωξη έλαβε χώρα στους δρόμους του Λος Άντζελες με την αστυνομία να κυνηγά μία γυναίκα που οδηγούσε κλεμμένο τροχόσπιτο.

Το άγριο κυνηγητό ξεκίνησε από τα βόρεια του Λος Άντζελες, γύρω στις 7 το πρωί και διήρκεσε γύρω στο μισάωρο με τη γυναίκα να καταγράφει μία τρελή κούρσα φθάνοντας να οδηγεί το τροχόσπιτο με 100 χλμ/ώρα.

Κατά την καταδίωξη συγκρούστηκε με τουλάχιστον έξι αυτοκίνητα ενώ τελικά η τρελή κούρσα σταμάτησε όταν το όχημα έπεσε πάνω σε φοίνικα. Αυτό που έκανε εντύπωση είναι ότι στο βίντεο της αστυνομίας εντοπίζεται ο ένας από τους σκύλους της γυναίκας που τρομοκρατημένος, πηδά από το τροχόσπιτο και το εγκαταλείπει προτού αυτό ακινητοποιηθεί. Η γυναίκα συνελήφθη, είναι γύρω στα 40 χρόνια και κρατείται υπό την υποψία δεκάδων κακουργημάτων περιλαμβανομένων και της πρόκλησης ατυχήματος και εγκατάλειψης, αλλά και για κακοποίηση ζώου.

Η γυναίκα προσπάθησε να διαφύγει αλλά συνελήφθη. Συνολικά τρία άτομα τραυματίστηκαν, περιλαμβανομένης και της οδηγού.

