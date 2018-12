Οι αστυνομικοί δεν επέτρεψαν να καταστραφούν τα Χριστούγεννα μιας οικογένειας που έπεσε θύμα κλοπής. Ο άκαρδος κλέφτης πήρε όλα τα δώρα που βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητο. Έτσι, οι αστυνομικοί αποφάσισαν να αγοράσουν δώρα για την οικογένεια και τα παιδιά.

Η οικογένεια είχε μόλις ολοκληρώσει τις αγορές της και είχαν αφήσει μέσα στο αυτοκίνητο όλα τα δώρα. Ο δράστης έσπασε την κλειδαριά του οχήματος και εξαφανίστηκε από το πάρκινγκ του πολυκαταστήματος. Florence Township Police Department Chief Brian Boldizar took to Facebook with a message to describe the incidents that followed a gift-filled car being stolen from outside a local convenience store.