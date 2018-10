Τα συγχαρητήρια του στον Ζόραν Ζάεφ έδωσε ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, λίγο μετά την ψηφοφορία στη γειτονική χώρα για την έναρξη των διαδικασιών για την αναθεώρηση του Συντάγματος της.

«ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Εγκάρδια συγχαρητήρια στον Ζόραν Ζάεφ και σε όλους όσοι αγωνίστηκαν για αυτή την ιστορική στιγμή», έγραψε στο twitter.

HAPPY BIRTHDAY TO THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA😊 Heartfelt congratulations to @Zoran_Zaev and to everyone who fought for this historical moment👍 Një derë e re e të ardhmes u hap sot për dy popujt tanë në Republikën e Maqedonisë së Veriut🇲🇰🇦🇱 #Respect🙏