Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εμφανίστηκε λίγο κουρασμένος σε συνέντευξη Τύπου στη Μολδαβία, αφού στο τέλος της διήμερης παραμονής του στη χώρα μόλις και μετά βίας μπορούσε να κρατήσει τα μάτια του ανοιχτά.

Στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Μολδαβό ομόλογό του, ο Ερντογάν προσπαθούσε με πολύ κόπο να παραμείνει ξύπνιος.

#Turkey president #Erdogan is so excited to meet his #Moldova counterpart that he falls a sleep during a joint presser with his host President Igor Dodon in capital city Chisinau. pic.twitter.com/mHfa0lg4wk