Στη σκηνή του Global Citizen Festival στο Σέντραλ Παρκ εμφανίστηκε η ηθοποιός Ντακότα Τζόνσον, που έγινε παγκοσμίως γνωστή ως Αναστάζια στις 50 Αποχρώσεις του Γκρι, Η ηθοποιός στάθηκε στο πλευρό των γυναικών που έχουν δεχθεί σεξουαλικές επιθέσεις και πρωτοτύπησε δίνοντας το τηλέφωνό της στο πλήθος.

"Προτιμώ να ακούω παρά να μιλάω. Οπότε μπορείτε να μου τηλεφωνήσετε και να αφήσετε μήνυμα εδώ" είπε η Ντακότα ενώ πίσω της στη γιγαντοοθόνη αναγραφόταν ο αριθμός ενός κινητού τηλεφώνου. "Θέλω να μου τηλεφωνήσετε και να πείτε την ιστορία σας στον τηλεφωνητή μου".

WATCH: Actress Dakota Johnson shares her phone number on #GlobalCitizen stage and encourages women to call her:

"This is my phone number, and I want you to call me. And I want you to tell me your story in a voicemail." https://t.co/vnTTLys9ru pic.twitter.com/NoKRHbb754