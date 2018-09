Ο κυκλώνας Φλόρενς, ο οποίος έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε 13 ανθρώπους στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ, εξακολουθεί να απειλεί καθώς πέφτουν «μνημειώδεις ποσότητες βροχής» και προκαλούνται πλημμύρες, σύμφωνα με τις αρχές, οι οποίες προειδοποίησαν τους κατοίκους που έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους να μην επιχειρήσουν να επιστρέψουν σ' αυτά.

Σε βίντεο που δημοσιοποίησε το NBC News, βλέπουμε την προσπάθεια ενός κοπαδιού ελαφιών να σωθούν διασχίζοντας πλημμυρισμένο δρόμο στο Jacksonville κατά τη διάρκεια της θεομηνίας που προκάλεσε ο κυκλώνας Φλόρενς που πλήττει τη Βόρεια και Νότια Καρολίνα τις τελευταίες ημέρες .

Δείτε το βίντεο:

WATCH: A herd of deer attempt to cross a flooded road in Jacksonville, NC, during Hurricane Florence. https://t.co/IOm5aLsy1O pic.twitter.com/imMs8ZBkye