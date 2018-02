Forbes: Αυτοί είναι οι πιο κερδοφόρoι διάσημοι που δεν βρίσκονται πια εν ζωή

Η χήρα του Τζον Λένον μπορεί να απολαμβάνει περισσότερα από 12 εκατομμύρια δολάρια ετησίως: τόσα αποφέρει το brand «Lennon» και τα έσοδα από τα πνευματικά δικαιώματα των μουσικών δίσκων των Beatles. Χάρη σε αυτά τα δικαιώματα, οι επιζώντες Beatles, Πολ ΜακΚάρτνεϊ και Ρίνγκο Σταρ κερδίζουν περίπου 91.000 ευρώ την ημέρα.

8. Στη θέση οκτώ βρίσκεται ο Αμερικανός συγγραφέας παιδικών βιβλίων Θίοντορ Γκέιζελ γνωστός ως Dr. Seuss. Τα έσοδα από τα βιβλία του, «The Cat in the Hat», «One Fish Two Fish Red Fish Blue Fish», «Horton Hatches the Egg», «Horton Hears a Who» ανέρχονται σε 16 εκατ. δολάρια ετησίως.

7. Ο Πρινς, ο Αμερικανός μουσικός, τραγουδιστής, τραγουδοποιός και ηθοποιός ήταν ένας από τους πιο παραγωγικούς καλλιτέχνες και βρίσκεται στη θέση επτά της λίστας του Forbes. Λίγο πριν τον θάνατό του ήταν σε περιοδεία, η οποία μετά θάνατον του απέφερε και άλλα έσοδα στην περιουσία που ανέρχεται στα 18 εκατ. δολάρια.

6. Τομ Πέτι

Έγινε γνωστός με τους Tom Petty & the Heartbreakers και αργότερα έγινε επιτυχημένος σόλο καλλιτέχνης. Αυτό εξασφαλίζει ακόμη και μετά τον θάνατό του ετησίως έσοδα 20 εκατομμύρια δολάρια. Η δίκη της Wixen Music Publishing κατά της υπηρεσίας streaming Spotify ξεκίνησε πρόσφατα. Η μουσική πύλη διέθετε τραγούδια του Πέτι και άλλων καλλιτεχνών χωρίς τις άδειες τους.

5. Μπομπ Μάρλεϊ

Τα έσοδα από τις πωλήσεις T-shirts και τσαντών και τις διαφημίσεις με τον Μπομπ Μάρλεϊ είναι πολλά. Οι δικαιούχοι κάθε χρόνο κερδίζουν 23 εκατομμύρια δολάρια από το πρόσωπο και τη μουσική του τραγουδιστή της ρέγκε.

4. Έλβις Πρίσλεϊ

Ο Έλβις ζει – ακόμη και σήμερα σε πολυάριθμα προϊόντα και με ηχογραφήσεις. Τα έσοδα από τις πωλήσεις ανέρχονται σε 35 εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Μεταξύ άλλων, η χήρα του Έλβις, Πρίσιλα Πρίσλεϊ άνοιξε για το κοινό την πρώην έπαυλή του στο Μέμφις το 1982. Εκατομμύρια θαυμαστές κάνουν κάθε χρόνο προσκύνημα στη Graceland, όπου ο καλλιτέχνης έζησε επί 20 χρόνια. Σήμερα ανήκει στην κόρη του Έλβις, Λίζα Μαρί.

3. Τσαρλς Μ. Σουλτς

Τα σχέδια του είναι παγκοσμίως γνωστά: Ο Τσαρλς Μ. Σουλτς με τον χαρακτήρα του, Τσάρλι Μπράουν, 65 χρόνια μετά την κυκλοφορία της ιστορίας κινουμένων σχεδίων τους, Τhe Peanuts Charlie Brown and Snoopy καταγράφει έσοδα σε 38 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.

2. Άρνολντ Πάλμερ

Είναι ένας μύθος του επαγγελματικού γκολφ. Ο Άρνολντ Πάλμερ όχι μόνο κατέκτησε πολλά τρόπαια, αλλά έδωσε το όνομά του σε ρόφημα- παγωμένο τσάι με λεμονάδα. Ο «βασιλιάς» αποφέρει στην οικογένειά του ακόμη και σήμερα 40 εκατ. δολάρια.

1.Μάικλ Τζάκσον

Δεν είναι μόνο ο «Βασιλιάς της ποπ», αλλά και στην πρώτη θέση της λίστας με τις πιο κερδοφόρες προσωπικότητες που δεν είναι πλέον εν ζωή. Η απόσταση του από τους υπόλοιπους είναι μεγάλη, καθώς τα έσοδα ανέρχονται σε 75 εκατ. δολάρια. Περίπου 825 εκατομμύρια δολάρια (743 εκατομμύρια ευρώ) ήταν η περιουσία του κατά τη διάρκεια της ζωής του, σύμφωνα με το Forbes. Υπάρχουν επίσης συμφωνίες για τα δικαιώματα μεταξύ της Sony και των κληρονόμων του Τζάκσον. Είναι πρώτος στη λίστα για πέμπτη κατά σειρά φορά.