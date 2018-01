Η Κιμ Καρντάσιαν ασκεί τεράστια επιρροή στους followers της και μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός πως είναι η «βασίλισσα» των social media. Η ... βασίλισσα, λοιπόν, ασκεί πολύ συχνά την επιρροή της για το γενικό καλό και αυτό συνέβη και με το μεγάλο πρόβλημα των αστέγων στο Λος Άντζελες.

Η Κιμ Καρντάσιαν, σε ένα μόνο επεισόδιο του Keeping Up With the Kardashians, κατάφερε να συγκινήσει τους τηλεθεατές σεε τέτοιο βαθμό, που αυτοί προχώρησαν σε δωρεές άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων, συνολικά, προς τον οίκο αστέγων Alexandria House.

Συγκινήθηκε και η Κιμ. Και, πριν δύο μέρες, έγραψε στο Twitter: «Μόλις έκλεισα το τηλέφωνο με τους παραγωγούς του show μας, που με πληροφόρησαν ότι το επεισόδιο για το πρόβλημα των αστέγων πλημμύρισε από δωρεές ανθρώπων που συγκινήθηκαν σε τέτοιο βαθμό! Κάποιος, μάλιστα, δώρισε 1 εκατομμύριο δολάρια. Ευχαριστώ όσους βοήθησαν να κάνουμε τη διαφορά! #Alexandria House».

Η Τζούντι Βον, η διευθύντρια του Alexandria House, εξήγησε στο περιοδικό Life&Style, ότι το πρόβλημα των αστέγων στο Λος Άντζελες είναι σοβαρό και είπε ότι ήταν μεγάλη υπόθεση που η Κιμ έστρεψε τους προβολείς σε αυτό. Οι τηλεθεατές που παρακολούθησαν το επεισόδιο, με κάθε τρόπο εξέφρασαν το πόσο συγκινήθηκαν. Ένας έγραψε: «Τόσο χαρούμενος που το show είχε συνέπειες για τόσες πολλές ζωές, συγχαρητήρια που στρέψατε τους προβολείς σε ένα τόσο σημαντικό θέμα!! Πρέπει να βοηθηθούν οι άστεγοι!!!» Ένας άλλος, είπε: «Σας ευχαριστώ που κάνατε τη διαφορά! Παρακαλώ, συνεχίστε να χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα σας για να κάνετε, κάθε μέρα, τη διαφορά».

Πηγή πληροφοριών: ΑΠΕ - ΜΠΕ