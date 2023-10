Το Νο. 1 «κλειδί» για ευτυχία και μακροζωία που δεν ξέρουν οι νεότεροι, σύμφωνα με ηλικιωμένους

Ο Karl Pillemer, κοινωνιολόγος του Cornell και συγγραφέας του «30 Lessons for Living: Tired and True Advice from the Wisest Americans» είχε διαβάσει πολλές μελέτες που έδειχναν ότι οι άνθρωποι στα 70, τα 80 αλλά και μετά ήταν πολύ πιο ευτυχισμένοι από τους νεότερους.

Αυτό του κίνησε το ενδιαφέρον ήταν: «Συνεχίζω να συναντώ ηλικιωμένους – πολλοί από τους οποίους είχαν χάσει αγαπημένα τους πρόσωπα, είχαν περάσει τεράστιες δυσκολίες και είχαν σοβαρά προβλήματα υγείας – αλλά παρόλα αυτά ήταν βαθιά ικανοποιημένοι και απολάμβαναν τη ζωή. Άρχισα να ρωτάω: “γιατί γίνεται αυτό;”».

Του πέρασε από το μυαλό ότι ίσως βλέπουν και καταλαβαίνουν πράγματα που οι νεότεροι δεν βλέπουν. Αλλά προς έκπληξη του Pillemer, κανείς δεν είχε κάνει μια μελέτη σχετικά με τις πρακτικές συμβουλές που είχαν να δώσουν οι ηλικιωμένοι στις επόμενες γενιές.

Αυτό τον οδήγησε σε μια επταετή αναζήτηση.

Το Νο. 1 μάθημα για μια μεγαλύτερη, πιο ευτυχισμένη ζωή: Μην ξοδεύετε τον χρόνο μετανιώνοντας για πράγματα

«Όσο μεγαλύτεροι ήταν οι ερωτώμενοι», διαπίστωσε ο Pillemer, «τόσο πιο πιθανό [ήταν] να πουν ότι η ζωή περνάει σαν μια στιγμή».

Όταν οι γέροντες λένε ότι η ζωή είναι μικρή, δεν είναι απαισιόδοξοι. Προσπαθούν να προσφέρουν μια προοπτική που ελπίζουν ότι θα αποτελέσει έμπνευση για καλύτερες αποφάσεις — αυτές που δίνουν προτεραιότητα σε ζητήματα που έχουν πραγματικά σημασία.

«Μακάρι να το ήξερα αυτό στα 30 μου αντί στα 60 μου», είπε ένας άντρας στον Pillemer, «θα είχα πολύ περισσότερο χρόνο για να απολαύσω τη ζωή».

Σύμφωνα με τους μεγαλύτερους ενήλικες με τους οποίους συνομίλησε ο Pillemer, αυτά είναι τα πιο πολύτιμα πράγματα που μπορείτε να κάνετε με τον χρόνο σας:

Πείτε πράγματα σε άτομα που σας ενδιαφέρουν — είτε πρόκειται για έκφραση ευγνωμοσύνης, ζητώντας συγχώρεση είτε για να σας δώσουν πληροφορίες. Αφιερώστε τον μέγιστο δυνατό χρόνο με τους γονείς και τα παιδιά σας. Απολαύστε καθημερινές στιγμές αντί να περιμένετε «μεγάλα πράγματα» για να σας κάνουν ευτυχισμένους. Εργαστείτε σε μια δουλειά που αγαπάτε. Επιλέξτε τον σύντροφό σας προσεκτικά. Μην βιαστείτε.

Η λίστα με τα πράγματα που πιστεύουν ότι δεν άξιζε να αφιερώσουν τον χρόνο τους ήταν εξίσου αποκαλυπτική.

Κανείς δεν είπε ότι για να είσαι ευτυχισμένος θα πρέπει να δουλέψεις όσο πιο σκληρά μπορείς για να κερδίσεις χρήματα.

Κανείς δεν είπε ότι ήταν σημαντικό να είσαι τόσο πλούσιος όσο οι άνθρωποι γύρω σου.

Κανείς δεν είπε ότι πρέπει να επιλέξετε την καριέρα σας με βάση τις δυνατότητες για κέρδος.

Κανείς δεν είπε ότι μετάνιωσε που δεν ταίριαξε με κάποιον που τον παραμέλησε.

Και το μεγαλύτερο σφάλμα; Ανησυχείτε για πράγματα που δεν συνέβησαν ποτέ: «Η ανησυχία σπαταλά τη ζωή σας», είπε ένας ηλικιωμένος που συμμετείχε στην έρευνα.

«Η ευτυχία είναι επιλογή, όχι προϋπόθεση»

Ο Pillemer περιέγραψε τους ανθρώπους στη μελέτη του ως «τους πιο αξιόπιστους ειδικούς που έχουμε για το πώς να ζούμε ευτυχισμένες και ολοκληρωμένες ζωές σε δύσκολες στιγμές».

Κάποια στιγμή, ζήτησε από μια συμμετέχουσα στην έρευνα να του εξηγήσει γιατί ήταν τόσο ικανοποιημένη. Το σκέφτηκε και απάντησε: «Στα 89 μου χρόνια, έμαθα ότι η ευτυχία είναι επιλογή, όχι προϋπόθεση».

Ο Pillemer σημείωσε ότι οι ηλικιωμένοι με τους οποίους μίλησε έκαναν μια βασική διάκριση μεταξύ των εξωτερικών δυνάμεων και των γεγονότων που συμβαίνουν, και της εσωτερικής στάσης του απέναντι στην ευτυχία.

«Η ευτυχία δεν είναι μια παθητική κατάσταση που εξαρτάται από εξωτερικά γεγονότα, ούτε είναι αποτέλεσμα της προσωπικότητάς μας – απλώς δηλαδή να γεννιόμαστε ευτυχισμένοι», είπε. «Αντίθετα, η ευτυχία απαιτεί μια συνειδητή αλλαγή στάσης ζωής, στην οποία κάποιος επιλέγει —καθημερινά— την αισιοδοξία από την απαισιοδοξία, την ελπίδα αντί την απελπισία».

Όσο μεγαλώνουμε, τόσο περισσότερο βλέπουμε τα πράγματα με τον τρόπο που τα έβλεπε ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Μάρκος Αυρήλιος: «Όταν στενοχωριέσαι από έναν εξωτερικό παράγοντα δεν είναι το ίδιο το πράγμα που σε ενοχλεί, αλλά μόνο η κρίση σου γι′ αυτό. Μπορεί να το εξαλείψει αμέσως».

Φανταστείτε ότι όλες οι επιλογές που γίνονται στην καριέρα και την προσωπική σας ζωή συνθέτουν τελικά μια συνολική απόφαση για να είστε ευτυχισμένοι. Εσείς αποφασίζετε τι δρόμο θα ακολουθήσετε στη ζωή και τι είναι προτεραιότητα για εσάς. Εσείς αποφασίζετε πώς να διοχετεύσετε καλύτερα τον χρόνο, την ενέργεια και τους πόρους σας.