Παγκόσμια Ημέρα Αναισθησιολογίας: 5 ερωτήσεις και απαντήσεις για την αναισθησία

Η 16η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Αναισθησιολογίας, με πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας των Εταιρειών Αναισθησιολογίας (WFSA), σε ανάμνηση της πρώτης εγχείρησης με γενική αναισθησία, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Οκτωβρίου 1846 στο Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης, το νοσηλευτικό ίδρυμα του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ. Την αναισθησία με τη χρήση αιθέρα πραγματοποίησε ο οδοντίατρος Γουίλιαμ Μόρτον (1819-1868) και την εγχείρηση αφαίρεσης όγκου από τον ασθενή ο χειρουργός Τζον Κόλινς Γουόρεν (1778-1856).

Αυτό το γεγονός θεωρείται από τα πιο σπουδαία στην ιστορία της Ιατρικής καθώς άνοιξε τον δρόμο για την πραγματοποίηση χειρουργικών επεμβάσεων με ανώδυνο τρόπο και συνέβαλε σημαντικά στη μείωση των υψηλών ποσοστών περιεγχειρητικής θνητότητας που υπήρχαν μέχρι τότε. Ήταν τόσο μεγάλη η ανάγκη να απαλειφθεί ο πόνος που μπορούσε να προκαλέσει ένα χειρουργείο, που μετά από εκείνη, την πρώτη επίδειξη, η αναισθησία με αιθέρα εξαπλώθηκε ταχύτατα, παγκοσμίως. Η ειδικότητα της Αναισθησιολογίας είχε ουσιαστικά γεννηθεί.

