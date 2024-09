Η δραματική απώλεια βάρους 113 κιλών ενός Youtuber σε μόλις 7 μήνες έχει διχάσει το διαδίκτυο – «Ξεγέλασε τους πάντες»

Ο Nikocado Avocado έχει αφήσει άναυδους τους θαυμαστές του αφού κατάφερε να χάσει 113 κιλά μέσα σε μόλις 7 μήνες. Η μεταμόρφωση του, που περιγράφεται λεπτομερώς σε ένα βίντεο, έχει προκαλέσει πολλά σχόλια στο διαδίκτυο.

Ο YouTuber Nikocado Avocado, γνωστός για τα κορυφαία του βίντεο mukbang, έχει εντυπωσιάσει τους followers με την μεγάλη απώλεια βάρους 113 κιλών που πέτυχε σε μόλις 7 μήνες. Στις 7 Σεπτεμβρίου, ο δημοφιλής σταρ των social media ανέβασε ένα βίντεο, στο οποίο περιγράφει λεπτομερώς τη μεταμόρφωση του, διχάζοντας τους χρήστες του διαδικτύου. Το βίντεο με τίτλο «2 Steps Ahead», έγινε γρήγορα viral, με πολλούς χρήστες του διαδικτύου να υποθέτουν ότι το Ozempic ήταν υπεύθυνο για την αλλαγή.

Σε ένα βίντεο διάρκειας 25 λεπτών, ο Nicholas Perry, ευρέως γνωστός ως Nikocado Avocado, ο αμφιλεγόμενος YouTuber, επιτέθηκε στους επικριτές του, χαρακτηρίζοντάς τους “μυρμήγκια” που καταναλώνουν στα τυφλά οποιαδήποτε πληροφορία τους δίνεται. Υποστήριξε ότι είναι ο κακός της δικής του ιστορίας, ένας ρόλος που έχει υιοθετήσει πρόθυμα για να κρατήσει το κοινό του αφοσιωμένο. «Θα συνεχίσετε να καταναλώνετε αυτές τις ιστορίες για μένα», προειδοποίησε, «χρόνο με τον χρόνο, για όσο διάστημα λέω στο διαδίκτυο ότι είμαι ο κακός». «Ιστορίες που διαπερνούν και μολύνουν το μυαλό των μυρμηγκιών. Επηρεάζουν τα μυρμήγκια, τους κάνουν πλύση εγκεφάλου. Εσείς είστε τα μυρμήγκια», είπε.

The YouTuber Nikocado avocado took a 7 month hiatus for his weight lost journey and I’m gagging so bad omg 😭 pic.twitter.com/DLATJUYFsI

Ο Nikocado Avocado, γεννημένος στην Ουκρανία Αμερικανός YouTuber έχει μοιραστεί τη διαδρομή του για την απώλεια βάρους. Αυτή δεν είναι η πρώτη του προσπάθεια να χάσει βάρος. Το 2023, έκανε μια τεράστια αλλαγή στο περιεχόμενο που μοιράζεται στο διαδίκτυο, εστιάζοντας στην υγιεινή διατροφή. Τότε αποκάλυψε ότι έχασε 40 κιλά. Όπως έχει μοιραστεί ο ίδιος σε συνεντεύξεις, το ταξίδι του έχει προκλήσεις, με οπισδοδρομήσεις που σχετίζονται τόσο με την ψυχική όσο και με τη σωματική υγεία.

Σε ένα πρόσφατο βίντεο που ανέβασε, αποκάλυψε ότι έχασε 113 κιλά, γεγονός το οποίο έχει επηρεάσει τον τρόπο σκέψης του: «Οι άνθρωποι με έλεγαν παχύ και άρρωστο. Πλέον, έχασα 113 κιλά και τους απέδειξα ότι κάνουν λάθος. Οι άνθρωποι είναι τα πιο μπερδεμένα πλάσματα στον ολόκληρο τον πλανήτη, και όμως έχω καταφέρει να παραμείνω δύο βήματα μπροστά από όλους». Αυτό έκανε πολλούς να υποθέσουν ότι ενώ ο κόσμος πίστευε ότι ήταν σε παύση, ο YouTuber εργαζόταν πραγματικά στην υγεία του.

«Ο YouTuber Nikocado Avocado έκανε μια παύση 7 μηνών στο ταξίδι του για την απώλεια βάρους και σκάω στα γέλια, omg», σχολίασε ένας χρήστης στο X. «Ο Nikocado Avocado ξεγέλασε εντελώς τους πάντες στο διαδίκτυο συγκεντρώνοντας χιλιάδες, αν όχι εκατομμύρια, από προ-ηχογραφημένο περιεχόμενο ενώ παράλληλα επικεντρωνόταν στην υγεία και το ταξίδι απώλειας βάρους του», ανέφερε ένας άλλος χρήστης.

Nikocado Avocado reveals his new look after a long weight loss journey and talks about people who were constantly bashing him for his previous weight 👀🔥 pic.twitter.com/ygergYeCMM

— ryan 🤿 (@scubaryan_) September 7, 2024