Ειδικός Χάρβαρντ: Η ερώτηση που κάνει στα παιδιά της για να μειώσει το άγχος και να αυξήσει την επιτυχία τους

Το άγχος βρίσκεται σε επίπεδα ρεκόρ μεταξύ των εφήβων και των νέων. Τι οδηγεί αυτή την αύξηση στα προβλήματα ψυχικής υγείας; Οι ειδικοί έχουν δείξει ως απάντηση από τα κινητά τηλέφωνα μέχρι την πολιτική και την ανατροφή των παιδιών από γονείς – ελικόπτερα (δηλαδή γονείς που είναι υπερβολικά προστατευτικοί και με μεγάλη εμπλοκή στην ζωή του παιδιού).

Ωστόσο αν και οι ακριβείς αιτίες της ανησυχητικής αύξησης του άγχους δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο ένα πράγμα θεωρείται σίγουρο: το υπερβολικό άγχος των γονιών για το μέλλον των παιδιών τους δεν βοηθά.

Σε έναν κόσμο που όσοι έχουν πτυχίο κολεγίου όχι μόνο κερδίσουν περισσότερα χρήματα από αυτούς που δεν έχουν, αλλά ζουν και περισσότερο από αυτούς – κατά μέσο όρο 8,5 χρόνια- είναι απολύτως φυσικό οι επιχειρηματίες να ανησυχούν για τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα των παιδιών τους. Όμως η έρευνα δείχνει ότι όσο περισσότερο αγχώνουμε τα παιδιά μας για τους βαθμούς τους, τόσο πιο δυστυχισμένα γίνονται.

«Εδώ και χρόνια πίστευα ότι μία από τις κύριες αιτίες της αύξησης της κατάθλιψης στους εφήβους ήταν η αύξηση της σχολικής πίεσης. Όταν μιλάω με παιδιά και μιλάμε για πηγές άγχους, αναφέρουν τη σχολική πίεση περισσότερο από τα likes στο Instagram», δήλωσε στο Atlantic η Laurence Steinberg, ψυχολόγος εφήβων.

Πώς μπορούν, λοιπόν, οι γονείς που εστιάζουν στην επιτυχία να ρυθμίσουν το ενδιαφέρον τους για την απόδοση των παιδιών τους, ώστε εκείνα να έχουν ψηλά τον πήχη των επιδόσεων αλλά να μην οδηγούνται σε προβλήματα ψυχικής υγείας; Η δημοσιογράφος, απόφοιτος του Χάρβαρντ και ερευνήτρια Jennifer Breheny Wallace έχει μια πρόταση: Απλώς αλλάξτε αυτό που ζητάτε από το παιδί σας όταν επιστρέφει από το σχολείο κάθε μέρα.

Η ερώτηση για το μεσημεριανό γεύμα

Η Breheny Wallace είναι η συγγραφέας του βιβλίου με τίτλο: «Never Enough: When Achievement Pressure Becomes Toxic — and What We Can Do About It,» το οποίο βασίζεται σε έρευνα σε 6.500 γονείς που διεξήγαγε μαζί με ερευνητές του Χάρβαρντ. Πρόσφατα μίλησε στο CNBC για το τι έμαθε από την έρευνα της και πρότεινε μια απλή αλλαγή που μπορούν να κάνουν οι γονείς για να βοηθήσουν στην προστασία της ψυχικής υγείας των παιδιών τους.

Όπως εξήγησε τόσο η ίδια όσο και πολλοί γονείς μόλις παιδιά της έμπαιναν στο σπίτι συνήθιζε να τα «πυροβολεί» με ερωτήσεις για το σχολείο. Πώς πήγε αυτό το τεστ; Τι εργασία έχεις; Είστε έτοιμοι για αυτή τη μεγάλη εξέταση μαθηματικών στο τέλος της εβδομάδας;

Αντίθετα τώρα χρησιμοποιεί το μεσημεριανό γεύμα. «Όταν τα παιδιά μου μπαίνουν στην πόρτα, αντί να τα ρωτήσω, “Πώς τα πήγες στο τεστ Ισπανικών;” – όπως έκανα πριν γράψω το βιβλίο- τα ρωτάω: «Τι φάγατε για μεσημεριανό; Μιλάω για πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με τα επιτεύγματά τους», είπε η Jennifer Breheny Wallace.

Το εάν το παιδί σας επέλεξε ένα σάντουιτς ή το κοτόπουλο δεν είναι πολύ σημαντικό. Οπότε γιατί να γίνει αυτή η αλλαγή; Οι ψυχολόγοι είπαν επανειλημμένα στην Breheny Wallace ότι όχι μόνο ότι το άγχος των γονέων για τις επιδόσεις είναι μεταδοτικό αλλά και ότι όταν οι γονείς πάντα επιμένουν με ερωτήσεις για με τις σχολικές εργασίες, τα παιδιά μαθαίνουν ότι αυτό που ενδιαφέρει πραγματικά τους γονείς τους είναι τα επιτεύγματά τους, όχι τα ίδια.

Αν επιτρέψετε το πώς τα πήγε το παιδί σας στο τεστ Ισπανικών να επηρεάσει αμέσως τις αλληλεπιδράσεις σας μαζί του, τότε θα καταλάβει ότι η αγάπη και η εκτίμησή σας εξαρτώνται από τους βαθμούς του. Και αυτό, επιμένει η Breheny Wallace, μπορεί να οδηγήσει σε τοξικότητα, άγχος και προβλήματα ψυχικής υγείας.

Δεν χρειάζεται να μάθω πώς πήγε το παιδί μου στο τεστ Ισπανικών;

Είναι εύκολο να φανταστεί κανείς ότι κάποιοι γονείς εξακολουθούν να αμφισβητούν το «ευαγγέλιο» της Breheny Wallace για την ερώτηση για το μεσημεριανό. Δεν πρέπει οι γονείς να συμμετέχουν στη σχολική εκπαίδευση του παιδιού τους και να υποστηρίζουν την επιτυχία του; Η Breheny Wallace απαντά: Φυσικά. Αλλά οι γονείς πρέπει να πιέζουν τα παιδιά τους λιγότερο να μοιραστούν αυτά τα θέματα μαζί τους.

«Τα παιδιά μου θα μου πουν ότι το σκέφτονται (σ.σ. τα μαθήματα τους). Δεν χρειάζεται να πιστεύουν ότι ανησυχώ όλη μέρα για ένα τεστ Ισπανικών. Αντίθετα, θα πρέπει να λαμβάνουν το μήνυμα από εμένα ότι νοιάζομαι για αυτά ως ολοκληρωμένα άτομα», είπε η Breheny Wallace

Όπως ανέφερε μερικές φορές ξεκινά συζητήσεις για ακαδημαϊκά θέματα και τα μελλοντικά σχέδια τους, αλλά τώρα ακολουθεί τις συμβουλές των ψυχολόγων. Έτσι κάνει αυτές τις συζητήσεις για μία μόνο ώρα το Σαββατοκύριακο αντί να τις αφήνει να καλύπτουν κάθε αλληλεπίδραση γονέα-παιδιού. Το αποτέλεσμα, είναι παιδιά που καταλαβαίνουν πόσο εκτιμά τα σχολικά επιτεύγματα και τη σκληρή δουλειά, αλλά γνωρίζουν ότι η αγάπη της για αυτά δεν συνδέεται με κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα, εξήγησε η Breheny Wallace. Αυτό είναι σίγουρα ένα μεγάλο βήμα προς την προστασία των παιδιών από το άγχος και τα προβλήματα ψυχικής υγείας.