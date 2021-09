Οι Μπακς παρουσιάζουν την επίσκεψη των Αντετοκούνμπο στην Ακρόπολη

Τα αδέλφια Αντετοκούνμπο για μία ακόμη φορά αποτελούν την καλύτερη διαφήμιση για την Ελλάδα, με τους Πρωταθλητές Μπακς να ανεβάζουν βίντεο από τα παρασκήνια της επίσκεψης τους στην Ακρόπολη.

Με την λεζάντα: «Εδώ όπου το ταξίδι ξεκίνησε και από εδώ το ταξίδι συνεχίζεται», η ομάδα του Μιλγουόκι παρουσιάζει την επίσκεψη των αδελφών Αντετοκούνμπο στην Ακρόπολη με αρκετό υλικό. Και αποτελεί την καλύτερη διαφήμιση για την Ελλάδα, μιας και πρόκειται για έναν λογαριασμό στο twitter με πάνω από 1,5 εκ. ακόλουθους.

“This is where the journey started and this is where the journey continues.”

The Antetkounbros visit the Acropolis now showing on https://t.co/zk1vu0tHqP pic.twitter.com/SUJE6bbygV

— Milwaukee Bucks (@Bucks) September 10, 2021