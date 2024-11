ΗΠΑ: Δεν είναι αυθεντικό το βίντεο που ισχυρίζεται ότι συνελήφθησαν ομάδες που διέπρατταν εκλογική απάτη λέει το FBI

Το FBI ανακοίνωσε σήμερα ότι ένα βίντεο που ισχυρίζεται ότι το ομοσπονδιακό γραφείο ερευνών συνέλαβε τρεις ομάδες που συνδέονταν μεταξύ τους και διέπρατταν εκλογική απάτη και ένα άλλο που σχετίζεται με τον σύζυγο της υποψήφιας των Δημοκρατικών για την προεδρία Κάμαλα Χάρις, δεν είναι αυθεντικά.

Το FBI πρόσθεσε ότι η ακεραιότητα των εκλογών παραμένει ανάμεσα στις μεγαλύτερες προτεραιότητές του ενόψει των εκλογών της Τρίτης (5/11).

🚨#BREAKING: The FBI, ODNI, and CISA say two videos spread online one which show a man from Haiti voting illegally in Georgia and one accusing someone associated with Harris’ ticket of taking a bribe from a U.S. entertainer are fake. And they say they were made by Russia. pic.twitter.com/2mOHa779oM

— World Source News 24/7 (@Worldsource24) November 1, 2024