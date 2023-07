TikTok: Του έδωσε τον νεφρό της και εκείνος την απάτησε – Χαμός με τα βίντεό της στην πλατφόρμα

Οι συγκινητικές ιστορίες που άνθρωποι κάνουν θυσίες για το άλλο τους μισό κατακλύζουν το διαδίκτυο. Ιστορίες αγάπης που έχουν επισφραγιστεί με μία τεράστια κίνηση. Ιστορίες αυτοθυσίας που έχουν γίνει με μοναδικό κίνητρο την αγάπη. Bέβαια ανάμεσα σε αυτές υπάρχει και εκείνης της Colleen Le, που δεν είχε ένα ιδιαίτερα καλό τέλος και έχει γίνει viral στο TikTok.

Η κοπέλα από το 2020 έως και σήμερα έχει μοιραστεί τόσο στο TikTok όσο και στο Instagram το πως έγινε δότρια νεφρού στο αγόρι της, το οποίο λίγο καιρό μετά το χειρουργείο την απάτησε και την εγκατέλειψε. Ιδίως στο TikTok η Colleen έχει αποκτήσει χιλιάδες ακολούθους με τα χιουμοριστικά και μη βίντεο που μοιράζεται την ιστορία της να έχουν συνολικά εκατομμύρια προβολές.

Η ιστορία της δωρεάς

Όπως εξηγεί σε βίντεο που έχει αναρτήσει στα social media της, το 2015 γνώρισε ένα αγόρι και έκανε σχέση μαζί του. Εκείνος από την αρχή είχε μοιραστεί το σοβαρό θέμα υγείας που τον βασάνιζε. Η Colleen αναφέρει πως ο άνδρας, του οποίου το όνομα δεν έχει κάνει γνωστό, είχε μπει σε διαδικασία αιμοκαθάρσεων δύο χρόνια πριν γνωριστούν. Κατά την διάρκεια της σχέσης τους εκείνη δεν άντεχε να τον βλέπει να υποφέρει και αφού εκείνος την έδειξε το προσπέκτους με το πού θα μπορούσε να καλέσει σε περίπτωση που ενδιαφερόταν να γίνει η δότριά του, η ίδια θέλησε να εξεταστεί προκειμένου να δει αν θα μπορούσε αυτό να συμβεί. Η εξέταση βγήκε θετική και η Colleen έκανε δωρεά τον νεφρό της στην τότε σχέση της. Επτά μήνες μετά το χειρουργείο που του έσωσε την ζωή, ο άγνωστος πρώην ομολόγησε στην Colleen πως την έχει απατήσει, πράγμα που οδήγησε και στην κατάρρευση της σχέσης τους. Η κοπέλα εξηγεί σε εκείνο το βίντεο πως μετά την δωρεά συνεχίζει να έχει μία φυσιολογική ζωή και πως παρά τον πόνο που βίωσε, δεν μετανιώνει που έδωσε τον νεφρό της, καθώς έσωσε μία ζωή.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Seen Health (@seenhealth)

Τα αστεία βίντεο που έγιναν viral

Η Colleen προσπαθεί να μην επικεντρώνεται στο γεγονός πως ο τότε σύντροφός της δεν έδειξε να εκτιμά ιδιαίτερα την κίνησή της και μέσω του χιούμορ που διαθέτει, βλέπει την αστεία πλευρά της περίεργης αυτής κατάστασης. Η κοπέλα από το 2020 έχει δημιουργήσει δεκάδες βιντεάκια στο TikTok με τα οποία αστειεύεται με αυτό που συνέβη. Τα βιντεάκια αυτά έχουν συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές και πάνω από 24 εκατομμύρια like. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι πως το πιο πρόσφατο βίντεο που έχει κάνει στην πλατφόρμα και το οποίο δημοσιεύτηκε λίγες ώρες πριν έχει συγκεντρώσει ήδη χιλιάδες προβολές. Σε αυτό η Colleen χρησιμοποιώντας τον ήχο “and my man thank you to my man”, ανέβασε ένα βίντεο, στο οποίο έχει γράψει ως λεζάντα: «Ευχαριστώ τον πρώην μου στον οποίο έδωσα τον νεφρό μου και με απάτησε, έτσι ώστε να μπορώ να κάνω αστεία με αυτό στο διαδίκτυο και να μπορώ να κερδίζω κάποια έξτρα λεφτά».

Μάλιστα η ίδια απέκτησε ακόμα μεγαλύτερη δημοσιότητα, όταν ο Μπρούνο Μαρς έγινε νονός του εναπομείναντος νεφρού της. Η Colleen είχε βρεθεί σε συναυλία του τραγουδιστή και κρατούσε ένα χαρτόνι το οποίο έγραφε: «Σε παρακαλώ ονόμασε τον δεξί μου νεφρό». Ο Μπρούνο Μαρς δημοσίευσε στο Twitter την φωτογραφία της, στην οποία κρατάει το αστείο χαρτόνι και όταν θαυμαστής τον ρώτησε πως το ονόμασε τελικά, ο τραγουδιστής απάντησε “Gerard”.