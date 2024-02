Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε την λύση στο παζλ με τους αριθμούς και τα τετράγωνα;

Ένα δύσκολο τεστ IQ κυκλοφορεί στo διαδίκτυο και μπερδεύει όσους προσπαθούν να το λύσουν. Μπορείτε να βρείτε την σωστή απάντηση;

Το συγκεκριμένο τεστ είναι ένα μαθηματικό παζλ. Πρόκειται για μία δυσκολότερη εκδοχή των γρίφων και των παζλ. Για να βρείτε στην σωστή απάντηση χρειάζεται διαφορετική και πλευρική σκέψη, και ανάλυση των δεδομένων. Τα μαθηματικά παζλ είναι διασκεδαστικός και εποικοδομητικός τρόπος να περνάτε την ώρα σας.

Εάν λύσετε το συγκεκριμένο τεστ τότε έχετε υψηλό IQ. Το παζλ σάς ζητάει να βάλετε στα τετράγωνα τα νούμερα που σας δίνονται ώστε το αποτέλεσμα που προκύπτει να είναι σωστό.

Τεστ IQ: Mπορείτε να βρείτε την λύση;

Αυτό που πρέπει να κάνετε φαίνεται απλό αλλά δεν είναι. Παρακάτω υπάρχουν 9 κενά τετράγωνα. Χρησιμοποιώντας κάθε αριθμό από το 1 έως το 9 μόνο μία φορά, γεμίστε τα 9 κενά τετράγωνα ώστε οι πράξεις να παράγουν σωστό αποτέλεσμα.

Η λύση στο τεστ IQ:

Αρχικά πρέπει να μετατρέψουμε αυτό που βλέπουμε σε μία εξίσωση. Αν αντικαταστήσουμε κάθε ψηφίο με ένα γράμμα τότε οι πράξεις παίρνουν την εξής μορφή: ab * c = de + fg = hi.

Εάν η τιμή του b ήταν 1, τότε η τιμή του e θα ήταν ίδια με την τιμή του c. Παρόμοια, αν η τιμή του c ήταν 1, τότε η τιμή του e θα ήταν ίση με την τιμή του b. Δεν μπορούμε να επαναλάβουμε κανένα ψηφίο, επομένως τα b και c δεν μπορούν να είναι 1.

Με παρόμοιο τρόπο, τα b και c δεν μπορούν να είναι ίσα με 5, καθώς ο πολλαπλασιασμός ενός αριθμού με το 5 θα καταλήξει είτε σε 5 (επαναλαμβανόμενο ψηφίο) είτε σε 0 (δεν επιτρέπεται σε αυτό το παζλ).

Χρειαζόμαστε το ab * c να είναι ένας αριθμός 2 ψηφίων, επομένως το ab πρέπει να είναι μικρότερο από 50 επειδή 50×2 = 100. Έτσι, πρέπει να εργαστούμε με a = 1, 2, 3, 4 και να εξετάσουμε τιμές για b μεταξύ 2 και 9 που δεν είναι ίσες με a ή 5.

Ας υποθέσουμε ότι a = 1. Τότε η μικρότερη τιμή για b είναι 2. Ας ελέγξουμε λοιπόν το ab = 12. Η μικρότερη τιμή του c μπορεί να είναι 3.

12×3 = 36

12×4 = 48

12×6 = 72

12×7 = 84

12×8 = 96

12×9 = 108

Οι πρώτες 3 γραμμές έχουν επαναλαμβανόμενα ψηφία και η τελευταία γραμμή είναι πολύ μεγάλη. Επομένως, χρειάζεται να εξετάσουμε μόνο δύο περιπτώσεις, λαμβάνοντας υπόψιν μας τα ψηφία που μένουν.

Για το 12×7 = 84 τα διαθέσιμα ψηφία είναι: 3, 5, 6, 9. Αλλά, 84 + 35 > 99

Για το 12×8 = 96, τα διαθέσιμα ψηφία είναι: 3, 4, 5, 7. Αλλά 84 + 34 > 99

Άρα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι δεν υπάρχει λύση για ab = 12.

Πρέπει να επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις του ab μία προς μία. Θα καταλήξετε ότι η λύση είναι για το ab=17.

H λύση:

17 × 4 = 68 + 25 = 93

Δείτε όλη την διαδικασία της λύσης:

πηγή: FOXreport.gr

