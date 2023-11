Τα καλύτερα soul άλμπουμς των δεκαετιών ’60 και ’70

Από την ηλεκτρισμένη ενέργεια του James Brown μέχρι τον απαλό αισθησιασμό του Marvin Gaye, αυτά τα soul άλμπουμ εμπεριέχουν μερικές από τις πιό σημαντικές στιγμές της “μαύρης μουσικής” και είναι απαραίτητα για κάθε λάτρη της καλής μουσικής.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Το 2023, δύο εμβληματικά soul άλμπουμ έκλεισαν τα 50 χρόνια από την πρώτη τους κυκλοφορία – το Innervisions του Stevie Wonder και το Let’s Get It On του Marvin Gaye.

Είτε το ενδιαφέρον σας για τη soul μουσική είναι μικρό, είτε είστε οπαδός της εδώ και χρόνια, υπάρχουν μερικά βασικά soul άλμπουμ που παραμένουν τόσο ζωτικά σήμερα όσο ήσαν και όταν πρωτοκυκλοφόρησαν. Παρακάτω, θα βρείτε 10 από τα καλύτερα άλμπουμ της soul (σύμφωνα με το Discogs), που βοήθησαν να καθιερωθεί το είδος και που άνοιξαν το δρόμο για αμέτρητους καλλιτέχνες που ακολούθησαν.

“The James Brown Show (Live At The Apollo)” – James Brown (1963)

Μπορεί να φαίνεται παράξενο που ξεκινάει μια λίστα με τα βασικά άλμπουμ της soul με έναν ζωντανό δίσκο, αλλά το συγκεκριμένο live άλμπουμ θεωρείται ως ένα από τα σπουδαιότερα άλμπουμ όλων των εποχών. Ο James Brown ήταν πολύ γνωστός για την εκρηκτική του ενέργεια και το σόου του, οπότε δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι το “The James Brown Show (Live At The Apollo)” συνέχισε να έχει τεράστια απήχηση. Δεδομένου ότι η μουσική του ήταν πάντα μπροστά από την εποχή του, ο Brown έχει αναγνωριστεί ως τεράστια επιρροή στην R&B, το funk και τη soul. Όποιος ακούσει τις παθιασμένες ερμηνείες του στο “The James Brown Show (Live At The Apollo)”, θα καταλάβει γιατί συχνά αναφέρεται ως ο “Νονός της Soul”.

“Night Beat” – Sam Cooke (1963)

Μετά την συμμετοχή του στο συγκρότημα των Soul Stirrers, ο Sam Cooke ακολούθησε πολύ πετυχημένη σόλο καριέρα. Η χαρακτηριστική απαλή φωνή του και η συμβολή του στο είδος της soul του χάρισαν το παρατσούκλι “King of Soul”. Οι συλλογές με τα επιτυχημένα singles του είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να γνωρίσει κάποιος το τεράστιο ταλέντο του, αλλά το άλμπουμ του 1963 “Night Beat”, τοποθετεί τη φωνή του Sam Cooke μπροστά και στο επίκεντρο – ακριβώς εκεί που πρέπει να βρίσκεται. Πρόκειται για μια από τις πιο αγαπημένες φωνές του 20ου αιώνα σε όλο της το μεγαλείο.

“Otis Blue: Otis Redding Sings Soul” – Otis Redding (1965)

Ο Otis Redding, που και αυτός μερικές φορές αναφέρεται ως “Βασιλιάς της soul”, ανέφερε πάντα τον Sam Cooke ως μία πολύ σημαντική επιρροή. Μετά τον θάνατο του Cooke τον Δεκέμβριο του 1964, ο Redding αποφάσισε να αποτίσει φόρο τιμής στο είδωλό του, συμπεριλαμβάνοντας τρεις διασκευές του στο άλμπουμ του 1965, “Otis Blue: Otis Redding Sings Soul”. Αυτές οι συγκλονιστικές ερμηνείες σε συνθέσεις όπως το “Respect” και το “I’ve Been Loving You Too Long” καθιστούν αυτό το δίσκο βασικό άκουσμα για όποιον αναζητά λίγη καλή soul μουσική στη ζωή του.

“Wild is the Wind” – Nina Simone (1966)

Γνωστή κι αυτή ως η “Μεγάλη Ιέρεια της Soul”, η Nina Simone ανέπτυξε ένα εντυπωσιακό μείγμα soul και jazz, που την κατέταξε σε μια δική της κατηγορία. Το “Wild is the Wind” εξακολουθεί να είναι ένα από τα πιο αξιόλογα έργα της Simone. Το άλμπουμ αναδεικνύει τη θρυλική φωνή της, καθώς η ίδια δίνει τη μοναδική της πινελιά σε jazz μπαλάντες, παραδοσιακά λαϊκά τραγούδια και soul κομμάτια. Εκτός από τις υπέροχες διασκευές, το άλμπουμ περιλαμβάνει και την πρωτότυπη σύνθεση του “Four Women”.

“The Exciting Wilson Pickett” – Wilson Pickett (1966)

Με deep κομμάτια, που είναι εξίσου δυνατά όσο οι επιτυχίες, το “The Exciting Wilson Pickett” έχει κερδίσει τη θέση που του αξίζει ανάμεσα στα καλύτερα soul άλμπουμ όλων των εποχών. Κλασικά τραγούδια όπως τα “In The Midnight Hour”, “Land of 1,000 Dances”, “Ninety-Nine and a Half (Won’t Do)” και “634-5789 (Soulsville, U.S.A.)”, προέρχονται από τον Wilson Pickett που τον καθιέρωσαν ως έναν από τους πιο εμβληματικούς τραγουδιστές της soul της δεκαετίας του ’60. Ακούστε το αν ψάχνετε για ένα άλμπουμ που ενσαρκώνει αμιγώς τον ήχο της southern soul.

“I Never Loved a Man the Way I Love You” – Aretha Franklin (1967)

Η Aretha Franklin είναι γνωστή ως η “Βασίλισσα της Soul” και το δέκατο στούντιο άλμπουμ της, “I Never Loved a Man the Way I Love You”, παραμένει ένα από τα πιο αξιόλογα άλμπουμ της soul που έχουν ηχογραφηθεί ποτέ. Το άλμπουμ ανοίγει με την εκδοχή της Franklin στο “Respect” του Otis Redding. Το “I Never Loved a Man the Way I Love You” είναι ένα πραγματικό αριστούργημα της soul.

“First Take” – Roberta Flack (1969)

Πρόκειται για το ντεμπούτο άλμπουμ της Roberta Flack, που έκανε διεθνή αίσθηση αφού η εκτέλεσή της στο “The First Time Ever I Saw Your Face” ακούστηκε στην ταινία του 1971 του Clint Eastwood, “Play Misty for Me”. Το τραγούδι έγινε Νο. 1 επιτυχία και χάρισε στη Flack το πρώτο της βραβείο Grammy για τον καλύτερο δίσκο της χρονιάς. Αν και το άλμπουμ επικεντρώνεται σε μια πιο στοχαστική διάθεση καθ’ όλη τη διάρκειά του, το πρώτο κομμάτι του άλμπουμ, το “Compared to What”, ανέδειξε την ικανότητα της Flack να ερμηνεύει την soul με τον καλύτερο τρόπο.

“Let’s Stay Together” – Al Green (1972)

Η μουσική του Al Green έχει τόσο μεγάλη απήχηση, που ακόμη και όσοι δεν τον γνωρίζουν ονομαστικά είναι πιθανότατα εξοικειωμένοι με αρκετά από τα τραγούδια του. Το ομώνυμο κομμάτι παραμένει το χαρακτηριστικό τραγούδι του Green, αλλά το σύνολο του άλμπουμ “Let’s Stay Together” ξεχειλίζει από δυναμικές εκτελέσεις και καλαίσθητες ενορχηστρώσεις, που επιτρέπουν στη φωνή του Green να διακριθεί πραγματικά.

“Innervisions” – Stevie Wonder (1973)

Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι το “Talking Book” ή το “Songs In The Key Of Life” είναι τα καλύτερα άλμπουμ του Stevie Wonder, ωστόσο το “Innervisions” είναι ένα αριστούργημα που αναδεικνύει τον Stevie Wonder στο απόγειο των δυνάμεών του. Αντιμετωπίζοντας θέματα όπως ο συστημικός ρατσισμός, η κατάχρηση ναρκωτικών ουσιών και η πολιτική ηθική, ο δίσκος σηματοδοτεί μια σαφή μετεξέλιξη από τις μέρες του “Little Stevie Wonder”. Η μοναδική χρήση του συνθεσάιζερ στο άλμπουμ είχε επίσης βαθιά επίδραση στο μέλλον της εμπορικής soul μουσικής και έδωσε τη δυνατότητα στον Wonder να ενσωματώσει πολλά και διαφορετικά είδη στη δουλειά του.

“Let’s Get It On” – Marvin Gaye (1973)

Καμμία λίστα με άλμπουμ της soul δεν θα ήταν πλήρης χωρίς έναν δίσκο του Marvin Gaye. Το “What’s Going On” αναφέρεται συχνά ως το αριστούργημα του Gaye, αλλά το “Let’s Get It On” είναι αυτό που ανέδειξε το εύρος της ιδιοφυΐας του. Αφού έκανε μια οδυνηρή κοινωνικοπολιτική δήλωση με το “What’s Going On” και ηχογράφησε μουσική για το soundtrack του “Trouble Man”, ο Gaye αντιμετώπισε ένα μικρό συνθετικό μπλοκάρισμα. Αγκαλιάζοντας στοιχεία funk και στίχους που εξερευνούσαν την πνευματική θεραπεία μέσω της σεξουαλικότητας, ο Gaye δημιούργησε έναν δίσκο-ορόσημο γεμάτο ερωτισμό και οικειότητα. Ακούστε το Let’s Get It On για την αισθησιακή soul εμπειρία που βοήθησε στην πρωτοπορία του slow jam.

(Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ, για τρεις ώρες, από τις 10 μ.μ. μέχρι την 1 π.μ., ο Ιωσήφ Αβράμογλου παρουσιάζει από τον Real FM στους 97.8, την εκπομπή “‘Round Midnight, όπως έλεγε και η Ella Fitzgerald”, με πολλή και καλή μουσική). Twitter:@IosifAvramoglou Facebook.com/avramoglou Instagram: mus1cguru