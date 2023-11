Τα 9 μυστικά για την μακροζωία και την ευτυχία από τις πέντε Μπλε Ζώνες

Οι πέντε Μπλε Ζώνες — περιοχές στις οποίες οι άνθρωποι ζουν εξαιρετικά μεγάλη ζωή- Οκινάουα, Ιαπωνία/Σαρδηνία, Ιταλία/Nicoya, Κόστα Ρίκα/ Ικαρία, Ελλάδα/ Loma Linda, Καλιφόρνια έχουν γίνει αντικείμενο μελέτης προκειμένου να αποκρυπτογραφηθούν τα μυστικά της μακροζωίας.

Με βάση τις συνεντεύξεις με 263 άτομα ηλικίας 100 ετών και άνω που έκανε ο Dan Buettner για το βιβλίο του ” The Blue Zones of Happiness: Lessons From the World’s Happiest People”, ο συγγραφέας διαπίστωσε ότι οι παγκόσμιοι πρωταθλητές μακροζωίας συμπεριφέρονται με βάση αυτό που αποκαλεί το «Power 9».