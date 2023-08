Σαν σήμερα 24 Αυγούστου στην ιστορία της μουσικής

Μερικά από τα σημαντικότερα γεγονότα, που έλαβαν χώρα σαν σήμερα, στην ιστορία της μουσικής.

του Ιωσήφ Αβράμογλου

1956 – Ο Little Richard εμφανίζεται στο Cotton Club στο Lubbock του Τέξας καθώς ο Buddy Holly βρίσκεται ανάμεσα στο κοινό. Το τραγούδι του Little Richard “Rip It Up” βρισκόταν στο #37 του Billboard, όπου τελικά σκαρφάλωσε μέχρι το #17. Η εκτέλεση των Bill Haley And His Comets, είχε πάει πιο χαμηλά, μέχρι το #25.

1956 – Ο Elvis Presley ηχογραφεί το “Love Me Tender” στα 20th Century Fox Studios, στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια. Επρόκειτο για ένα παλιό κομμάτι του 19ου αιώνα, που τραγουδιόταν στην Αμερική κατά τον εμφύλιο πόλεμο με τίτλο “Aura Lee”, πάνω στο οποίο ο τραγουδοποιός Ken Darby έγραψε νέους στίχους.

1963 – Έπειτα από μερικά αποτυχημένα singles σε μικρότερες δισκογραφικές εταιρείες, οι Ronettes σημείωσαν τη μοναδική τους επιτυχία στο Top-10 του Billboard, όταν η πρώτη τους προσπάθεια για τον Phil Spector, το “Be My Baby” έφτασε στο #2.

1963 – Ο Stevie Wonder έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης που κατάφερε να ανέβει στο #1 των άλμπουμ και των singles στις ΗΠΑ την ίδια εβδομάδα. Ο Wonder βρέθηκε στην κορυφή του LP chart με το “Little Stevie Wonder / The 12 Year Old Genius” και στο #1 με το single “Fingertips part 2”, το οποίο ήταν επίσης η πρώτη ζωντανή ηχογράφηση που σκαρφάλωσε στο hit parade.

1964 – Ο μάνατζερ των Beatles, Brian Epstein, ανταποκρινόμενος σε τηλεγραφική πρόσκλησή, συναντά για πρώτη φορά τον μάνατζερ του Elvis Presley, συνταγματάρχη Tom Parker και γευματίζουν μαζί στο ξενοδοχείο Beverly Hills.

1968 – Γιορτάζοντας τα 21α γενέθλιά του, ο ντράμερ των Who, ο πολύς Keith Moon, οδηγεί μια Lincoln Continental στην πισίνα ενός ξενοδοχείου Holiday Inn στο Flint του Michigan. Το συγκρότημα θα πληρώσει αργότερα λογαριασμό 50.000 δολαρίων για τη ζημιά που προκάλεσε ο μουσικός, ενώ στη συνέχεια απαγορεύτηκε η είσοδος στο γκρουπ σε κάθε Holiday Inn για όλη τους τη ζωή.

1969 – Ο John Lennon γράφει το “Cold Turkey”, ένα τραγούδι για την απεξάρτησή του από την ηρωίνη. Έκανε πρόβες για το τραγούδι ολόκληρο ένα απόγευμα και το ηχογράφησε το ίδιο βράδυ με τη βοήθεια του Ringo Starr και του Klaus Voorman. Όταν κυκλοφόρησε οι κριτικοί έγραψαν κακές κριτικές και το BBC αρνήθηκε να το παίζει, παρόλα αυτά μπήκε στο Top 20 του Ηνωμένου Βασιλείου και στο Top 30 των ΗΠΑ.

1983 – Η πέμπτη σύζυγος του Jerry Lee Lewis, η Shawn Stevens, πέθανε από υπερβολική δόση μεθαδόνης στο σπίτι του ζευγαριού στο Μισισίπι. Οι δυο τους ήταν παντρεμένοι λιγότερο από τρεις μήνες. Ο “Killer” είχε προηγουμένως παντρευτεί την Dorothy Barton (1952), την Jane Mitcham (1953), τη δεύτερη ξαδέρφη του Myra Brown (1957) και την Jaren Pate (1971). Θα παντρευόταν ξανά το 1984 την 22χρονη Kerrie McCarver, αλλά την χώρισε και αυτήν το 2004.

1989 – Οι Who ανεβάζουν την ροκ όπερα “Tommy” στο Universal Amphitheatre με guest stars τους Steve Winwood, Elton John, Phil Collins, Patti LaBelle και Billy Idol. Ο υπογράφων ήταν μέσα σε εκείνη την ιστορική συναυλία.

1995 – Τα Windows 95 της Microsoft κυκλοφόρησαν χρησιμοποιώντας ένα διαφημιστικό σποτ με το τραγούδι των Rolling Stones “Start Me Up” (αναφορά στο κουμπί Start). Η Microsoft πλήρωσε στον Mick Jagger και τον Keith Richards δώδεκα εκατομμύρια λίρες για τη χρήση του τραγουδιού.

2013 – Μια γραβάτα που κάποτε ανήκε στον John Lennon πωλήθηκε για 3.627 λίρες σε δημοπρασία στο Λίβερπουλ. Ο Lennon είχε δώσει τη μαύρη πλεκτή γραβάτα στην Joyce McWilliam, τακτική θαμώνα του Cavern Club, το 1962.

2013 – Μια έπαυλη του Λας Βέγκας που κάποτε ανήκε στον πιανίστα Liberace πουλήθηκε έναντι του ποσού των 500.000 δολαρίων σε Βρετανό επιχειρηματία. Ένα σπίτι με δέκα υπνοδωμάτια και δύο μπάνια, που χτίστηκε το 1962.

2021 – Ο Charlie Watts, ντράμερ των Rolling Stones, απεβίωσε σε ηλικία 80 ετών. Το 2016, κατατάχθηκε 12ος στη λίστα του περιοδικού Rolling Stone με τους 100 μεγαλύτερους ντράμερ όλων των εποχών.

