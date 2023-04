Πώς και γιατί διαλύθηκαν οι Beatles το 1970

Οι Beatles ανακοίνωσαν επίσημα την διάλυση του συγκροτήματος τον Απρίλιο του 1970, αλλά αντιμετώπιζαν εσωτερικά προβλήματα από αρκετά χρόνια νωρίτερα.

του Ιωσήφ Αβράμογλου

Υπήρχαν διάφοροι παράγοντες που οδήγησαν στην διάλυση των Beatles. Ένας από τους βασικούς λόγους ήταν ότι θέριευαν οι δημιουργικές και προσωπικές διαφορές ανάμεσα στα μέλη του γκρουπ. Ο John Lennon και ο Paul McCartney, που ήταν οι βασικοί δημιουργοί των τραγουδιών, είχαν από καιρό αναπτύξει διαφορετικές οπτικές για την μουσική κατεύθυνση του συγκροτήματος.

Ο John Lennon ενδιαφερόταν για πιο avant-garde και περισσότερους πειραματισμούς στη μουσικής, προφανώς επηρεασμένος από την Yoko Ono, ενώ ο Paul McCartney ενδιαφερόταν να διατηρήσει το στυλ της παραδοσιακής ποπ στη μουσική τους. Από την άλλη ο George Harrison ήθελε να συμβάλει περισσότερο στο δημιουργικό μέρος, αλλά κρατούσαν τον ρόλο του περιορισμένο και αυτό του δημιουργούσε εκνευρισμό. Ακόμα και ο Ringo Starr ένιωθε όλο και πιο απομονωμένος από το υπόλοιπο συγκρότημα, σε σημείο μάλιστα να αποχωρήσει από αυτό προσωρινά κατά την ηχογράφηση του “White Album” το 1968.

Οι Beatles αντιμετώπιζαν επίσης εξωτερικές πιέσεις από τη συνεχή και έντονη δημοσιότητα και των μέσων ενημέρωσης, γεγονός που τους δυσκόλευε να διατηρήσουν μια αίσθηση ιδιωτικότητας και δημιουργικής ελευθερίας. Επίσης η οικονομική κατάσταση του συγκροτήματος γνώριζε περιπλοκές από επιχειρηματικές διαφωνίες με το management και τη δισκογραφική τους εταιρεία. Συγκεκριμένα ο Paul McCartney αντιτάχθηκε στο στυλ που ο μάνατζερ στα οικονομικά Allen Klein έκανε τις δουλειές του. Αυτό δημιούργησε εντάσεις μεταξύ του McCartney και των άλλων μουσικών. Ο Allen Klein ήταν οικονομικός σύμβουλος και είχε την υποστήριξη των John, George και Ringo επειδή εθεωρείτο πετυχημένος στην αντίστοιχη δουλειά που έκανε για τους Rolling Stones και τον Sam Cooke. Ο McCartney όμως ήθελε τον Lee και τον John Eastman, τον πατέρα και τον αδελφό της συζύγου του Linda.

To 1969 οι διαφορές μεταξύ τους κορυφώθηκαν, κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης του τελευταίου τους άλμπουμ “Let It Be”. Τα μουσικά sessions ήταν γεμάτα αντιρρήσεις και διαφωνίες και συχνά τα μέλη του γκρουπ δούλευαν χωριστά το κομμάτι τους, αντί να συνεργάζονται σαν συγκρότημα. Παρόλο που ο παραγωγός που είχε έρθει για τον δίσκο ήταν ο διακεκριμένος Phil Spector, τα μέλη των Beatles δεν συμφωνούσαν με τις παρεμβάσεις που εκείνος έκανε στην παραγωγή του άλμπουμ.

Αργότερα ο George Martin δήλωσε ότι η ηχογράφηση του “Let It Be” δεν ήταν “καθόλου μία χαρούμενη εμπειρία ηχογράφησης” και ότι “οι σχέσεις μεταξύ των μελών του συγκροτήματος είχαν κατέβει στο χαμηλότερο επίπεδο”. Ο Lennon είπε για εκείνη την περίοδο: “κόλαση, η χειρότερη επί της γης”. Ενώ ο Harrison την χαρακτήρισε ως την “χειρότερη όλων των εποχών”. Μάλιστα είχε αποχωρήσει και εκείνος για 5 ημέρες. Όταν ξαναγύρισε ζήτησε να πάψουν οι αψιμαχίες κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων. Μάλιστα για να απαλύνει το “πολεμικό” κλίμα έφερε τον εξαιρετικό Αμερικανό καλλιτέχνη της soul, τον Billy Preston, να συμμετάσχει στις ηχογραφήσεις. Ο Billy Preston είναι ο μoναδικός μουσικός στον κόσμο που έχει λάβει credit ως μέλος ή συνεργάτης των Beatles. Συγκεκριμένα στην κυκλοφορία του σινγκλ “Get Back” ως καλλιτέχνες αναφέρονται στην ετικέτα “The Beatles with Billy Preston”. Γι’ αυτό και από τότε ο Billy Preston έχει χαρακτηριστεί ως το “5ο μέλος των Beatles”.

Το “Get Back” ήταν ένα τραγούδι που έγραψε ο Paul McCartney, άσχετα αν έχει καταχωρηθεί ότι γράφτηκε μαζί με τον Lennon. Ένας αρχικός στίχος του Paul στο κομμάτι έλεγε: “Get back to the place you should be” και προφανώς εννοούσε και απευθυνόταν έμmεσα στην Yoko Ono. Με παρέμβαση του Harrison ο στίχος έγινε πιο μαλακός: “Get back to where you once belonged”. Ωστόσο στην συνέντευξή του στο περιοδικό Playboy, ο John Lennon το 1980, παραπονέθηκε ότι ο McCartney κοιτούσε την Yoko στα μάτια κάθε φορά που τραγουδούσε “Get back to where you once belonged”. To τελευταίο τους άλμπουμ αρχικά επρόκειτο να έχει τον γενικό τίτλο “Get Back” από το εν λόγω τραγούδι. Έτσι το ήθελε ο Paul. Αλλά τελικά δόθηκε ο τίτλος του “Let It Be”.

Μετά την ολοκλήρωση του “Let It Be”, οι Beatles ακολούθησαν χωριστούς δρόμους. Ο John Lennon με την Yoko Ono ξεκίνησαν την σόλο καριέρα του, ο Paul McCartney έφτιαξε το συγκρότημα των Wings. Και οι George Harrison και Ringo Starr προχώρησαν χωριστά σε σόλο δισκογραφικές δουλειές. Παρόλο που κάποιες φορές υπήρξαν κάποιες περιστασιακές συνεννοήσεις και συνεργασίες μεταξύ των μελών, όπως για το project “Anthology” τη δεκαετία του ’90, παρόλα αυτά οι Beatles ουδέποτε ενώθηκαν επισήμως.

Η τελευταία φορά που οι Beatles βρέθηκαν όλοι μαζί για να ηχογραφήσουν ήταν στις 20 Αυγούστου του 1969 στο τραγούδι με τον συμβολικό τίτλο “The End” για το άλμπουμ “Abbey Road”. Πράγμα που σημαίνει ότι τα τραγούδια του δίσκου “Let It Be”, που είναι η τελευταία τους κυκλοφορία σε μεγάλο δίσκο, είχαν ηχογραφηθεί πριν την κυκλοφορία του “Abbey Road”. Την ίδια μέρα έκαναν και το remix του “I Want You (She’s So Heavy)”.

Η τελευταία φορά που τα 4 μέλη βρέθηκαν μαζί και φωτογραφήθηκαν μαζί ήταν δύο μέρες αργότερα στην έπαυλη του Lennon στο Tittenhurst Park. Μία έπαυλη 280 στρεμμάτων, στην οποία έζησαν ο John Lennon με την Yoko Ono από το καλοκαίρι του 1969 μέχρι τον Αύγουστο του 1971. Αργότερα η έπαυλη πέρασε στο όνομα του Ringo Starr και της οικογενείας του, από το 1973 μέχρι το 1989 μέχρι που ο ντράμερ την πούλησε στον σεΐχη Zayed bin Sultan Al Nahyan, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Στις 10 Απριλίου του 1970, λίγες μόλις μέρες πριν κυκλοφορήσει ο πρώτος προσωπικός του δίσκος, ο Paul McCartney βγάζει ένα δελτίο Τύπου ανακοινώνοντας ότι οι Beatles είχαν διαλυθεί, διότι μέχρι τότε δεν ήταν κάτι σίγουρο ή επίσημο. Ο Paul ανέφερε: “Δεν έχω μελλοντικά σχέδια να ηχογραφήσω ή να εμφανιστώ ξανά με τους Beatles ή να γράψω νέα μουσική με τον John”. Ο Lennon, που για άγνωστο λόγο είχε κρατήσει μέχρι τότε σιωπηρή την απόφαση του να αποχωρήσει από το συγκρότημα, όταν ρωτήθηκε από έναν ρεπόρτερ για τη δήλωση του McCartney, απάντησε: “Δεν έφυγε ο Paul, εγώ τον έδιωξα”.

