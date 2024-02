Όταν η Barbra Streisand συνεργάστηκε με τον Michel Legrand

Ήταν η χρονιά 1966 και το 8ο κατά σειρά στουντιακό άλμπουμ της Barbra Streisand βγαίνει στην δισκογραφική αγορά.

του Ιωσήφ Αβράμογλου

Δεν ήταν ένας απλός δίσκος, ήταν το προϊόν της συνεργασίας της μεγάλης τραγουδίστριας με έναν από τους σημαντικότερους συνθέτες της Ευρώπης, τον Γάλλο Michel Legrand, ο οποίος έκανε τις ενορχηστρώσεις στο άλμπουμ και διηύθυνε την ορχήστρα. Σε αυτόν τον δίσκο η Streisand τραγουδάει και στα γαλλικά. Άλλωστε ο γενικός τίτλος του δίσκου είναι “Je m’appelle Barbra”.

Ένα project που ηχογραφήθηκε σε δύο θρυλικά στούντιο της Columbia Records, το ένα στην 7η Λεωφόρο και το άλλο στον 30ο δρόμο της Νέας Υόρκης.

Ο δίσκος, που έχει διάρκεια περίπου 34 λεπτά, σκαρφάλωσε μέχρι τη 2η θέση του καταλόγου των πετυχημένων άλμπουμ της Αμερικής και έγινε χρυσό πολύ αργότερα, το 2002, δηλαδή 36 χρόνια από την αρχική του κυκλοφορία.

Στο οπισθόφυλλο του δίσκου είχε γράψει ένα σημείωμα ο θρυλικός Maurice Chevalier. Στο άλμπουμ αυτό συμπεριλαμβάνεται η πρώτη συνθετική προσπάθεια της Barbra Streisand, στο κομμάτι “Ma première chanson”.

Η λίστα των τραγουδιών έχει ως εξής:

1. “Free Again”

2. “Autumn Leaves”

3. “What Now My Love”, που ήταν το “Et maintenant” του Gilbert Bécaud

4. “Ma première chanson”

5. “Clopin clopant”

6. “Le Mur”

7. “I Wish You Love”

8. “Speak to Me of Love”

9. “Love and Learn”

10. “Once Upon a Summertime”

11. “Martina”

12. “I’ve Been Here”

