Οι νάρκισσοι μισούν αυτά τα 3 πράγματα – Συμβουλές από ειδικούς για να τους αντιμετωπίσετε

Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ανοσία στους νάρκισσους; Κι όμως έτσι φαίνεται. Εκτός από εκείνους που προσελκύσουν τους νάρκισσους, υπάρχουν και ορισμένες ιδιότητες που σχεδόν τους απωθούν, σύμφωνα με ειδικούς ψυχικής υγείας.

Η Ramani Durvasula, ψυχολόγος και συγγραφέας του βιβλίου “Να μείνω ή να φύγω; Πώς να επιβιώσει σε μια σχέση με έναν νάρκισσο” (Should I Stay or Should I Go?: Surviving a Relationship with a Narcissist”), αναφέρει ότι υπάρχουν κάποια μυστικά που όχι μόνο κρατούν μακριά τους νάρκισσους, αλλά βοηθούν επίσης τους ανθρώπους να θεραπεύσουν τις ναρκισσιστικές σχέσεις γρηγορότερα.

«Είναι σχεδόν σαν εμβόλιο», λέει. «Εξακολουθεί να σε αναστατώνει, αλλά δεν θα αρρωστήσει τόσο».

Αν και όλοι είναι στην πραγματικότητα ευάλωτοι απέναντι στους νάρκισσους, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό, οι ειδικοί ψυχικής υγείας υποστηρίζουν ότι ο καθένας μπορεί να ενισχύσει το ανοσοποιητικό του σύστημα κατά του ναρκισσισμού. Δείτε πώς.

Μην κολακεύετε εύκολα τον νάρκισσο

Η αδιαφορία για το κατόρθωμά τους είναι ένας σίγουρος τρόπος για να εξολοθρεύσεις έναν νάρκισσο, λέει η Durvasula. Αυτό συμβαίνει επειδή οι νάρκισσοι αναζητούν πάντα την προσοχή και την επιβράβευση. Επομένως, εάν ένας νάρκισσος αισθανθεί από νωρίς ότι κάποιος δεν τον επαινεί εύκολα, είναι πιο πιθανό να πάει παρακάτω για να βρει κάποιον που να το κάνει.

«Αν από την αρχή δεν τους νομιμοποιείτε – δεν τους ουρλιάζετε, δεν τρέμετε και δεν τους τρέμετε – τότε πιθανότατα θα προχωρήσουν για να βρουν νέο στόχο πολύ γρήγορα», λέει η Durvasula. Μπορεί να ακούγεται απλό στα λόγια, δεν είναι εύκολο να το κάνεις συχνά.

«Αν είστε πραγματικά ζεστός άνθρωπος, κάποιος που ενδιαφέρεται για το τι έχουν να πουν οι άλλοι, είναι δύσκολο», λέει.

Κάντε τα όριά σας ξεκάθαρα – και σταθείτε δίπλα τους

Οι νάρκισσοι αγαπούν τις προκλήσεις, αλλά αν αισθανθούν ότι τα όρια κάποιου είναι πολύ αδιαπέραστα, συχνά θα κάνουν πίσω.

«Οι νάρκισσοι μπορεί να νιώσουν μερικές φορές ότι δεν αξίζει τον κόπο αν είστε πολύ ξεκάθαροι μαζί τους για τα όριά σας», λέει η Stephanie Sarkis, ψυχοθεραπεύτρια και συγγραφέας του βιβλίου «Θεραπεία από Τοξικές Σχέσεις: 10 Βασικά Βήματα για Ανάρρωση από το Gaslighting, τον Ναρκισσισμό και την Συναισθηματική Κατάχρηση» (“Healing from Toxic Relationships: 10 Essential Steps to Recover from Gaslighting, Narcissism, and Emotional Abuse.”)

Σύμφωνα με την Sarkis, λίγα πράγματα μπορούν να αποθαρρύνουν έναν νάρκισσο περισσότερο από τη λέξη «όχι».

«Οι νάρκισσοι θα εργαστούν πολύ σκληρά για να μετατρέψουν το όχι σας σε ναι», λέει. «Κάποιος που κρατά σταθερά τα όριά του και συνεχίζει να λέει “όχι” – αυτό το άτομο δεν είναι κάποιος με τον οποίο ο νάρκισσος θέλει να ασχοληθεί.”