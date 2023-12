Νέος δίσκος από τον Rod Stewart

Πρόκειται για μια συνεργασία που θα εκπλήξει αρκετούς, ο σούπερ σταρ της βρετανικής rock μουσικής σκηνής, ο Rod Stewart, συνεργάστηκε με τον πιανίστα, συνθέτη, τηλεοπτικό παρουσιαστή και επικεφαλή jazz μπάντας Jools Holland, για έναν νέο δίσκο που πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 23 Φεβρουαρίου του επομένου έτους. Ο δίσκος θα βγει σε μαύρο και χρωματιστό βινύλιο, σε cd και σε ψηφιακή μορφή.

του Ιωσήφ Αβράμογλου

Το άλμπουμ θα έχει γενικό τίτλο “Swing Fever” και θα συμπεριλαμβάνει 13 jazz κομμάτια, με την ερμηνεία του Rod Stewart και τη συνοδεία της μπάντας του Jools Holland, της Holland’s Rhythm & Blues Orchestra.

Το “Swing Fever” είναι το αποτέλεσμα μιας συζήτησης μεταξύ του Rod και του Jools που ξεκίνησε στην περίοδο της πανδημίας και του ονείρου του Rod να κάνει ένα άλμπουμ με τα τραγούδια που ήταν, κατά πολλούς τρόπους, το rock ‘n’ roll της εποχής τους.

Ο Holland αφηγείται: “Ετοιμαζόμουν να φύγω για Χριστούγεννα και μου τηλεφώνησε ο Rod Stewart. Δεν είχαμε μιλήσει για πολύ καιρό πριν. Αγαπώ τον Rod. Μου είπε: “Θέλω να κάνουμε ένα δίσκο μαζί”. Ήμουν από πάντα θαυμαστής του, αλλά μιλόντας για την παλιά μουσική, συνειδητοποιήσαμε ότι μας άρεσαν τα ίδια πράγματα”.

Από την άλλη ο Rod Stewart δήλωσε: “Είχα ήδη αρχίσει να φτιάχνω ένα swing άλμπουμ, αλλά δεν κατέληξε όπως το ήθελα”. “Ήταν περισσότερο Frank Sinatra παρά Louis Prima, ας πούμε. Έτσι το ακύρωσα και τότε συνειδητοποίησα ότι ο τύπος στον οποίο θα έπρεπε να απευθυνθώ είναι ο Jools. Επίσης, το κοινό μας πάθος για τον μοντελισμό στα τρενάκια, μας ένωσε ακόμα περισσότερο. Έτσι αρχίσαμε να ηχογραφούμε”.

Το Track list του “Swing Fever” θα έχει ως εξής:

1. Lullaby Of Broadway

2. Oh Marie

3. Sentimental Journey

4. Pennies From Heaven

5. Night Train

6. Love Is The Sweetest Thing

7. Them There Eyes

8. Good Rockin’ Tonight

9. Ain’t Misbehavin’

10. Frankie And Johnny

11. Walkin’ My Baby Back Home

12. Almost Like Being In Love

13. Tennessee Waltz

Παρακάτω θα βρείτε το πρώτο σινγκλ από την νέα αυτή δισκογραφική δουλειά.

Rod Stewart with Jools Holland – Almost Like Being in Love

