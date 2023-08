Νέο άλμπουμ από τον Rick Springfield

Νέο μεγάλο δίσκο παρουσίασε ο Αυστραλο-Αμερικανός pop-rock τραγουδιστής, κιθαρίστας και ηθοποιός Rick Springfield. Ο καλλιτέχνης είναι γεννημένος στο Guildford της Αυστραλίας, αλλά έκανε την καριέρα τους στις ΗΠΑ. Την οποία την ξεκίνησε το 1962.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Την περίοδο 1969 – 1971 ήταν μέλος του συγκροτήματος των Zoot. Αφού μετακόμισε στην Αμερική, έβγαλε την Νο.1 επιτυχία του εκεί με τίτλο “Jessie’s Girl”. Ακολούθησαν άλλες τέσσερις Top-10 επιτυχίες με τα κομμάτια: “I’ve Done Everything for You”, “Don’t Talk to Strangers”, “Affair of the Heart” και “Love Somebody”.

Για μένα ένα από τα πιο ωραία κομμάτια που έχει βγάλει ο Rick Springfield, το 1988, το οποίο το έπαιζα πολύ και στις εκπομπές, ήταν το “Rock of Life”.

Πρόσφατα ο Rick Springfield παρουσίασε ένα νέο άλμπουμ με γενικό τίτλο “Automatic”. Το προηγούμενο κανονικό του άλμπουμ το είχε κυκλοφορήσει το 2021, με τίτλο “Jack Chrome & the Darkness Waltz”. Πέρσι όμως είχε βγάλει και μία live επετειακή έκδοση του πετυχημένου δίσκου του “Working Class Dog”, που είχε πρωτοκυκλοφορήσει το 1981.

Ο νέος δίσκος περιλαμβάνει 20 νέα τραγούδια, τα οποία όπως δηλώνει ο ίδιος ο μουσικός, στιλιστικά βρίσκονται ανάμεσα στο άλμπουμ του “Working Class Dog” και του “Tao” του 1985. Ηχητικά, ο Springfield μοιάζει να επιστρέφει στο αγαπημένο του στυλ της power pop, που είναι βασισμένη στην κιθάρα. Στιχουργικά τα αγαπημένα θέματα είναι η αγάπη, το σεξ και ο θάνατος.

Το άλμπουμ το ονόμασε “Automatic” διότι όπως δήλωσε τα τραγούδια του βγήκαν κάπως… αυτόματα! Δηλαδή χωρίς δυσκολία.

“Automatic” track list:

1. Exit Wound

2. She Walks With The Angels

3. Automatic

4. This Town

5. Love Ain’t Cool

6. Come Said The Girl

7. Broke House

8. When God Forgets My Name

9. Heroes

10. Works For Me

11. Fake It ‘Til You Make It

12. The Cure For Loneliness

13. Invisible World

14. Make Your Move

15. In Case Of Fire Break Glass

16. Did I Just Say That Out Loud?

17. Someday I Will Fly

18. Neutron Star

19. Feed Your Soul

20. We Are Eternal

