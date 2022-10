Έρχεται νέο άλμπουμ από την Taylor Swift

Νέο μεγάλο δίσκο ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει στις 21 Οκτωβρίου η Taylor Swift, με 13 τραγούδια που θα συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν. Το άλμπουμ είναι το 10ο κατά σειρά στην καριέρα της και θα έχει τον γενικό τίτλο “Midnights“.

Του Ιωσήφ Αβραμόγλου

Πρόκειται για ένα κόνσεπτ άλμπουμ με τις σκέψεις της για τις “νύχτες χωρίς ύπνο”, που αποτελούν “ένα ταξίδι τρόμου και γλυκών ονείρων”. Παραγωγός και εδώ είναι ο Jack Antonoff, ο οποίος κάνει την παραγωγή σε όλα τα άλμπουμς της Taylor από το 1989.

Τα κομμάτια που θα συμπεριλαμβάνονται θα είναι τα εξής:

1. “Lavender Haze”

2. “Maroon”

3. “Anti-Hero”

4. “Track 4”

5. “You’re On Your Own, Kid”

6. “Midnight Rain”

7. “Question…?”

8. “Vigilante Shit”

9. “Bejeweled”

10. “Labyrinth”

11. “Karma”

12. “Sweet Nothing”

13. “Mastermind”

Η πολυτελής έκδοση θα έχει ένα Bonus Track και δύο remix αυτού.

