Mexha: Η value for money επιλογή για καλό μεξικάνικο φαγητό με αγνά υλικά και light μαγείρεμα

Στο Mexha στο Μαρούσι θα απολαύσετε καλό φαγητό εμπνευσμένο από τη μεξικάνικη γαστρονομία, αλλά σε μια light και νόστιμη εκδοχή με μεσογειακά υλικά που απευθύνεται σε όλους.

Γεύση, χρώμα, ωραίο design με τροπικές πινελιές, απολαυστικά κοκτέιλ, νόστιμα finger food και πιάτα στην λογική του sharing, σε έναν ατμοσφαιρικό χώρο με προσωπικότητα, στυλ και εξωτική διάθεση, χωρίς όμως τα κιτς κλισέ που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στα μεξικάνικα εστιατόρια… Αυτό είναι το Mexha στο Μαρούσι, ένα value for money εστιατόριο που σε χαλαρώνει. Μια ιδανική επιλογή για το μεσημέρι ή το βράδυ, για την παρέα, την οικογένεια, τις after work εξόδους, για business lunch ή dinner, για τα πάρτι, για τις πιο ωραίες βόλτες που καταλήγουν γύρω από ένα τραπέζι στρωμένο με νοστιμιές που τις απολαμβάνεις και τις προτείνεις άφοβα και στους φίλους σου.

Με έναν όμορφο κρεμαστό κήπο στο εσωτερικό του, με τροπικά φυτά που αιωρούνται πάνω από τα τραπέζια και με μια feel good χρωματική παλέτα, το Mexha σου φτιάχνει τη διάθεση με το μπαίνεις. Μπροστά σου βρίσκεται μια open space κουζίνα που δεν έχει να κρύψει τίποτα αφού φημίζεται για τον αγνό και light τρόπο μαγειρικής που εφαρμόζει, ενώ αριστερά βρίσκεται ένα φωτεινό και εντυπωσιακό μπαρ όπου φτιάχνονται νόστιμα κοκτέιλ με gourmet παρασκευές που έχουν γαστρονομικό χαρακτήρα.

Στο μενού του casual dining εστιατορίου θα βρει κανείς επιλογές που μπορούν να καλύψουν όλα τα γούστα: από εξαιρετικές σαλάτες, χορταστικά λαχταριστά nacho bowls με chilli con carne γουακαμόλε, pico de gallo, sour cream, κόκκινα φασόλια και κρέμα τσένταρ και κλασικά μεξικάνικα πιάτα όπως burrito, fajitas, tacos ή το διάσημο chimichanga, μέχρι πιο εστιατορικά πιάτα με μεσογειακό χαρακτήρα όπως η παέγια, το steak fajitas (μια χορταστική δηλαδή σπαλομπριζόλα με ψητό καλαμπόκι και τορτίγιες), τα tacos με γαρίδες και ντοματίνια ή τα δημοφιλή birria tacos με προβατίνα και κατσικίσιο τυρί, που έχουν ξετρελάνει τον κόσμο και έχουν γίνει το νέο best seller του Mexha.

Σε κάθε τραπέζι θα δεις επίσης τα δημοφιλή ορεκτικά όπως το Choriqueso, μια λαχταριστή κρέμα τυριού με φρέσκο chorizo και πίκλα κρεμμυδιού ή τις τριπλομαγειρεμένες patatas bravas μια κολασμένη κρούστα μπαχαρικών & μία σάλτσα από καπνιστή πάπρικα.

Μια mexican ispired κουζίνα που είναι νόστιμη και light

Το Mexha σε κάνει να ξεχνάς όλα αυτά που πιθανόν σε κρατούσαν μακριά από τη μεξικάνικη γαστρονομία. Αφήνεις πίσω σου το φόβο ότι μπορεί ένα buritto ή μια λαχταριστή πικάντικη quesadilla με πιπεριές και κοτόπουλο να σου πέσουν βαριά στο στομάχι. Χρησιμοποιώντας μόνο αγνή πρώτη ύλη από τη Μεσόγειο, η κουζίνα του Mexha μαγειρεύει το μεξικάνικο φαγητό με τέτοιο τρόπο, ώστε να γίνει ελαφρύ, χωρίς να χάσει καθόλου τη νοστιμιά του. Ο Χάρης Βέντης, ένας απόφοιτος της ιατρικής σχολής που ασχολήθηκε με την εστίαση ακολουθώντας το πάθος του για τη μαγειρική, έχει καταφέρει να φέρει μια ιδιαίτερη και πληθωρική έθνικ κουζίνα στα μέτρα της μεσογειακής διατροφής. Αυτό, σε συνδυασμό με μια value for money φιλοσοφία που σέβεται τον καταναλωτή, έχει κάνει το Mexha δημοφιλές, καθιερώνοντάς το ως μια απολύτως ασφαλή επιλογή για όλους.

«Σπουδάζοντας ιατρική απέκτησα κάποιες γνώσεις φυσιολογίας που με βοήθησαν γρήγορα να αντιληφθώ ότι τόσο η όσφρηση όσο και η μνήμη χρησιμοποιούν στον ανθρώπινο οργανισμό τις ίδιες νευρικές οδούς για να φτάσουν στον εγκέφαλο. Αυτό εξηγεί και το λόγο για τον οποίο δεν ξεχνάμε ποτέ ένα άρωμα που είχαμε μυρίσει ως παιδιά ή το αντίστροφο: πώς κάτι που οσφραινόμαστε μπορεί να μας ξυπνήσει παλιές αναμνήσεις. Αυτό από γαστρονομική άποψη μπορεί να σε απελευθερώσει δημιουργικά. Μπορείς να αξιοποιήσεις υλικά με ωραίο, έντονο άρωμα και να δημιουργήσεις ακόμα και light γευστικά πιάτα που μένουν αξέχαστα ή ξυπνούν τη γευστική σου μνήμη», εξηγεί ο Χαρης Βέντης, ένας εκ των τριών δημιουργών του γνωστού μεξικάνικου εστιατορίου στο Μαρούσι.

Στο Mexha, πράγματι, ο καθένας μπορεί να βρει στο μενού πιάτα που θα τον ικανοποιήσουν γευστικά, αλλά ταυτόχρονα θα τον μυήσουν στην κουζίνα του Μεξικού. Τόσο εκείνοι που είναι λάτρεις της έθνικ κουζίνας, όσο και εκείνοι που θέλουν να προσέχουν τι τρώνε, είτε γιατί δεν θέλουν να χαλάσουν τη σιλουέτα τους, είτε γιατί έχουν μάθει να τρώνε ελαφριά χωρίς όμως να θυσιάζουν τη νοστιμιά, θα απολαύσουν στο Mexha μια μελετημένη, έξυπνη κουζίνα που είναι τόσο νόστιμη που γίνεται εθιστική.

«Αυτό που με ενδιαφέρει πιο πολύ είναι ο τρόπος με τον οποίο μαγειρεύουμε στην κουζίνα μας. Έχοντας πίσω μου το background της ιατρικής, ήταν για εμένα στοίχημα να προσφέρω ένα έθνικ φαγητό που θα απευθύνεται άφοβα σε όλους. Το μυστικό για να μαγειρεύω νόστιμα αλλά απολύτως υγιεινά», λέει ο Χαρης Βέντης, «είναι ότι επενδύω στα καλά, αγνά υλικά. Η ελληνική και η μεσογειακή γαστρονομία έχουν πολλά κοινά με τη μεξικάνικη κουζίνα. Και στις δύο αυτές κουζίνες αφενός ξεκινάμε, πάνω κάτω, από τα ίδια υλικά και αφετέρου έχουμε την ίδια κουλτούρα του sharing με πιάτα για τη μέση που μας αρέσει να τα μοιραζόμαστε με την παρέα μας. Μπορεί τα μεξικάνικα πιάτα να δείχνουν πληθωρικά, διαφορετικά από αυτά της Μεσογείου, ωστόσο στην πράξη, μαγειρικά, έχουν ελάχιστες διαφοροποιήσεις ως προς τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή τους. Εκεί που εμείς στην Ελλάδα βάζουμε ρίγανη, οι Μεξικάνοι βάζουν κόλιανδρο, εκεί που εμείς ρίχνουμε λεμόνι, αυτοί χρησιμοποιούν λάιμ. Όμως η καρδιά της γαστρονομίας μας είναι παρόμοια. Πίτες, ψητό κρέας, μυρωδικά είναι κοινά στην ελληνική και τη μεξικάνικη κουζίνα. Στο Μεξικό απλώς παίζουν πιο πολύ με τα μπαχαρικά. Στο Mexha εφαρμόζουμε light τεχνικές μαγειρέματος για να παντρέψουμε το Μεξικό με τη Μεσόγειο και το αποτέλεσμα είναι πολύ νόστιμο, ελαφρύ, εθιστικό και ταυτόχρονα υγιεινό, αφού βασίζεται σε καλά υλικά που έχουν διατροφική αξία», προσθέτει ο Χάρης Βέντης.

Η γεύση, οι καλές τιμές, ο σεβασμός στον πελάτη, τα καλά ποτά, ο light τρόπος μαγειρικής, η ευγένεια και το εξυπηρετικό service, η ένταση της μουσικής που σε διασκεδάζει αλλά ταυτόχρονα σου επιτρέπει να απολαμβάνεις άνετα τη συζήτηση με την παρέα σου – όλα αυτά μαζί, συν το γεγονός ότι το Mexha βρίσκεται σε ένα προνομιακό location (επί της Αγίου Κωνσταντίνου, μια ανάσα από την Λεωφόρο Κηφισίας, λίγο πιο πάνω από το Δαχτυλίδι) που είναι εύκολα προσβάσιμο από παντού, καθιστούν το Mexha την τέλεια πρόταση για έξοδο στα βόρεια προάστια.

Info: Mexha, Αγίου Κωνσταντίνου 56, Μαρούσι

Τηλ. 216-0017188

facebook.com/MexhaRestaurant | instagram.com/mexharestaurant