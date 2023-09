Μερικά από τα πιo δύσκολα κομμάτια για γυναίκες τραγουδίστριες – ΒΙΝΤΕΟ

Πολλά νέα κορίτσια ονειρεύονται να γίνουν τραγουδίστριες. Μέσα στην μελέτη και τις προσπάθειές τους θέλουν να δοκιμάσουν τον εαυτό τους ακόμα και στα πιο δύσκολα κομμάτια.

του Ιωσήφ Αβράμογλου

Παρακάτω είναι μια λίστα με μερικά από τα πιο δύσκολα τραγούδια όλων των εποχών για γυναίκες ερμηνεύτριες, χωρίς απαραίτητα η αριθμητική σειρά να έχει κάποια σημασία. Καλή επιτυχία!

1. I Will Always Love You – Whitney Houston

2. Rolling In The Deep – Adele

3. I Have Nothing – Whitney Houston

4. My All – Mariah Carey

5. Chandelier – Sia

6. Womanizer – Britney Spears

7. All By Myself – Celine Dion

8. Emotions – Mariah Carey

9. Star Spangled Banner – Francis Scott Key

10. Dangerous Woman – Ariana Grande

11. Hurt – Christina Aguilera

12. Alone – Heart

13. Wuthering Heights – Kate Bush

14. Total Eclipse Of The Heart – Bonnie Tyler

15. Just A Little Bit Of Your Heart – Ariana Grande

16. Love On Top – Beyonce

17. My Heart Will Go On – Céline Dion

18. Since U Been Gone – Kelly Clarkson

19. (You Make Me Feel Like) A Natural Woman – Aretha Franklin

20. Lovin’ You – Minnie Riperton

21. Blown Away – Carrie Underwood

22. Hello – Adele

23. Queen Of Mean – Sarah Jeffery

24. And I Am Telling You I’m Not Going – Jennifer Holliday

25. Video Games – Lana Del Rey

26. Vision Of Love – Mariah Carey

27. Listen – Beyonce

28. If I Ain’t Got You – Alicia Keys

29. Somewhere Over The Rainbow – Judy Garland

30. Stone Cold – Demi Lovato

(Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ, για τρεις ώρες, από τις 10 μ.μ. μέχρι την 1 π.μ., ο Ιωσήφ Αβράμογλου παρουσιάζει από τον Real FM στους 97.8, την εκπομπή “Round Midnight, όπως έλεγε και η Ella Fitzgerald”, με πολλή και καλή μουσική). Twitter:@IosifAvramoglou Facebook.com/avramoglou Instagram: mus1cguru