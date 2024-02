Μεγάλο ανοιξιάτικο μουσικό φεστιβάλ στην Νέα Ορλεάνη

Αν σκοπεύετε να κάνετε κάποιο ταξίδι προς τις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή την άνοιξη, θα μπορούσατε ίσως να συνδυάσετε μία επίσκεψη στο μεγάλο μουσικό γεγονός που θα γίνει στην Νέα Ορλεάνη, από τις 25 Απριλίου μέχρι και την 5η Μαΐου. Πρόκειται το “New Orleans Jazz & Heritage Festival”, το οποίο γίνεται κάθε χρόνο τέτοια εποχή.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Παρόλο που ο όρος “jazz” βρίσκεται στον τίτλο του φεστιβάλ, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι μία αμιγώς jazz εκδήλωση. Το κορυφαίο όνομα που θα εμφανισθεί είναι οι Rolling Stones, αλλά θα συμμετάσχουν και άλλα πολλά γνωστά ονόματα, τραγουδιστές, μουσικοί και συγκροτήματα, από διάφορα είδη μουσικής.

Μερικές από τις πιο αξιοσημείωτες συμμετοχές θα είναι οι εξής:

Foo Fighters, Chris Stapleton, Neil Young Crazy Horse, The Killers, Anderson .Paak & The Free Nationals, Jon Batiste, Queen Latifah, Heart, Bonnie Raitt, Earth, Wind & Fire, Fantasia, The Beach Boys, Irma Thomas, Joe Bonamassa, Steel Pulse, George Thorogood & The Destroyers, Jeffrey Osborne, Tower Of Power, The Robert Cray Band, Nitty Gritty Dirt Band, Kenny Barron Trio, Marc Broussard και πάρα πολλοί άλλοι.

(Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ, για τρεις ώρες, από τις 10 μ.μ. μέχρι την 1 π.μ., ο Ιωσήφ Αβράμογλου παρουσιάζει από τον Real FM στους 97.8, την εκπομπή “‘Round Midnight, όπως έλεγε και η Ella Fitzgerald”, με πολλή και καλή μουσική). Χ (Twitter): @IosifAvramoglou – Facebook.com/avramoglou – Instagram: mus1cguru