Κλασικά τραγούδια στα γαλλικά από τον Adamo

O Salvatore Adamo είναι καταχωρημένος στο μυαλό μας ως Γάλλος τραγουδιστής. Στην πραγματικότητα όμως είναι γεννημένος στη Σικελία της Ιταλίας, την 1η Νοεμβρίου 1943. Ζει όμως στο Βέλγιο από την ηλικία των 3 ετών. Όχι μόνο απέκτησε την βελγική υπηκοότητα, αλλά έχει καταστεί ο πιο πετυχημένος Βέλγος καλλιτέχνης όλων των εποχών. Μάλιστα την χρονιά 1964 ήταν ο δεύτερος δημοφιλέστερος καλλιτέχνης σε πωλήσεις παγκοσμίως μετά τους Beatles. Στην πολύχρονη καριέρα του έχει πουλήσει πάνω από 80 εκατομμύρια μεγάλους και 20 εκατομμύρια μικρούς δίσκους. Είναι ιδιαίτερα γνωστός και δημοφιλής στη χώρα μας και σε όλες τις ηπείρους του πλανήτη.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Πρόσφατα έβγαλε έναν νέο μεγάλο δίσκο με γενικό τίτλο “In French Please!”, ο οποίος περιλαμβάνει 14 τραγούδια γνωστά, που έχουν ερμηνεύσει στα αγγλικά γνωστοί καλλιτέχνες, τα οποία ο Adamo τα ηχογράφησε στην γαλλική γλώσσα. Παρακάτω θα βρείτε την λίστα με τα τραγούδια αυτά.

1. Salvatore Adamo ντουέτο με την Jane Birkin, που έφυγε από τη ζωή πρόσφατα – “J’dis Pas Qu’je T’aime” (Πρόκειται για το “I’m Not In Love” των 10CC)

2. Salvatore Adamo – “Cœur Mon Cœur” (Hearts)

3. Salvatore Adamo – “Désolé Est Bien Le Mot Qui Tue” (Πρόκειται για το “Sorry Seems To Be The Hardest Word” του Elton John)

4. Salvatore Adamo – “Claire” (Πρόκειται για το “Clair” του Gilbert O’Sullivan)

5. Salvatore Adamo – “Jeune À Jamais” (Πρόκειται για το “Forever Young” του Rod Stewart)

6. Salvatore Adamo ντουέτο με τον Daniel Auteuil – “Je Suis Ton Ami” (Πρόκειται για το “You’ve Got A Friend” της Carole King)

7. Salvatore Adamo – “Je M’accroche” (Πρόκειται για το “Holding Back The Years” των Simply Red)

8. Salvatore Adamo – “Johnny Et Mary” (Πρόκειται για το “Johnny and Mary” του Robert Palmer)

9. Salvatore Adamo – “Sous La Lune D’or” (Πρόκειται για το “Harvest Moon” του Neil Young)

10. Salvatore Adamo – “Je Te Veux” (“I Want You”)

11. Salvatore Adamo ντουέτο με τον Gaëtan Roussel – “Poussière Au Vent” (Πρόκειται για το “Dust In The Wind” των Kansas)

12. Salvatore Adamo – “L’homme De Ma Vie” (“Man Of The Hour”)

13. Salvatore Adamo – “Le Cheval Sans Nom” (Πρόκειται για το “Horse With No Name” των America)

14. Salvatore Adamo – “Chère Anne” (Πρόκειται για το “Dear Ann” των George Baker Selection)

