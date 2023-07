Οι Guns N’ Roses, το πιο δυναμικό, «επικίνδυνο» και επιδραστικό rock αμερικάνικο συγκρότημα στην ιστορία έως σήμερα, ολοκλήρωσαν εχθές την περιοδεία στην Ευρώπη με μία εκρηκτική συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, στην οποία επέστρεψαν έπειτα από 30 χρόνια.

Οι σούπερ σταρ του σκληρού ροκ, αψηφώντας τις υψηλές θερμοκρασίες λόγω του καύσωνα, έδωσαν ένα μοναδικό και μαραθώνιο σόου, μπροστά σε περισσότερους από 40.000 θαυμαστές τους, οι οποίοι τους αποθέωσαν.

Επί τρεις ολόκληρες ώρες, ο Axl Rose, ο Slash και ο Duff έπαιζαν ασταμάτητα. Το πρόγραμμά τους περιελάμβανε 27 ολόκληρα τραγούδια. Το εκρηκτικό σόου ξεκίνησε με το «It’s So Easy». Στη συνέχεια τραγούδησαν άλλες μεγάλες επιτυχίες, όπως το «Welcome To The Jungle», το «Sweet Child O’ Mine» και το «November Rain». Επίσης οι Guns Ν’ Roses ευαισθητοποίησαν με το «Civil War», κατά τη διάρκεια του οποίου στα video walls εμφανιζόταν η σημαία της Ουκρανίας.

Η μοναδική συναυλία των Guns Ν’ Roses στην Αθήνα έκλεισε με το θρυλικό «Paradise City». «Ευχαριστούμε Αθήνα, ευχαριστούμε Ελλάδα» φώναξε στο τέλος του σόου ο Axl Rose.

Ξυδάκι για όσους λένε για τη φωνή του Αξλ. Α και ένα ραντεβού στον ΩΡΛ σας! #GunsNRoses pic.twitter.com/J5v9Vw9cf7 — AnotherMakeupWorld (@AnotherMakeup) July 22, 2023

Αφιερωμένο στο ακαοθντ δεν θυμάμαι ποιο, που είχε γράψει μια threadara για το άσμα (Movember Rain)#GunsNRoses pic.twitter.com/E2vNmDIIYM — Psekasmenos (@psekasmenos_GR) July 22, 2023

Praying for autumn rain in the summer heatwave with @gunsnroses. In OAKA Athens, a couple hours before @Slash's birthday.#gunsnroses pic.twitter.com/HwP9fWgd9D — Ουίνστον Σμιθ 🇺🇦 (@Ouinston) July 22, 2023

Athens, this is going to be special! The last show of the tour in Europe. Let’s go! 🔥 pic.twitter.com/pJFuU5ucbz — Guns N' Roses (@gunsnroses) July 22, 2023

ΓΙΑ ΤΟΥΣ GUNS N’ ROSES

Οι Guns N’ Roses παραμένουν το πιο δυναμικό, «επικίνδυνο» και επιδραστικό rock αμερικάνικο συγκρότημα στην ιστορία έως σήμερα. Ενσωματωμένο στην pop κουλτούρα, το album-ορόσημο Appetite For Destruction, με τις θριαμβευτικές πωλήσεις του 1987, ξεχωρίζει ως το «ντεμπούτο album με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στις ΗΠΑ», καθώς και ως το «11ο album όλων των εποχών με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στις ΗΠΑ», ενώ η περιοδεία “Not In This Lifetime…” (2016-2019) κατατάχθηκε ως η «τέταρτη υψηλότερη σε εισπράξεις συναυλία στην ιστορία της μουσικής».

Το 1991, οι Guns N’ Roses συγκλόνισαν τον κόσμο με διπλό χτύπημα με τα 7 φορές πλατινένια άλμπουμ “Use Your Illusion I” και “Use Your Illusion II”, κατακτώντας τις δύο πρώτες θέσεις του Billboard 200 με την κυκλοφορία τους. Με συνολικές πωλήσεις που ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια αντίτυπα μέχρι αυτήν τη στιγμή, ο κατάλογός τους αποτελείται από τα “G N’ R Lies” (5 φορές πλατινένιο), “The Spaghetti Incident?” (πλατινένιο), “Greatest Hits (5 φορές πλατινένιο)” και “Chinese Democracy” (πλατινένιο). Επιπλέον, είναι μία από τις most-streamed ροκ μπάντες στον κόσμο, με μέσο όρο 24 εκατομμύρια ακροατές κάθε μήνα στο Spotify. Μετά τη θρυλική τους επανένωση, έγιναν headliners στο Coachella και πούλησαν πάνω από 5 εκατομμύρια εισιτήρια στην περιοδεία τους “Not In This Lifetime…”. Παρ΄ όλα αυτά, οι Guns N’ Roses δεν σταματούν ποτέ, με ακόμα περισσότερες συναυλίες για το 2023 και πολλές άλλες εκπλήξεις – το “Nightrain” συνεχίζει να ροκάρει ασταμάτητα!

Οι Guns N’ Roses είναι οι: Axl Rose (φωνή, πλήκτρα), Duff McKagan (μπάσο), Slash (κιθάρα), Dizzy Reed (πλήκτρα), Richard Fortus (κιθάρα), Frank Ferrer (ντραμς) και Melissa Reese (πλήκτρα).