Γιατί οι άνθρωποι βάζουν το χαρτί υγείας στο ψυγείο;

Το τελευταίο διάστημα, χρήστες των social media συμβουλεύουν τους φίλους και τους ακολούθους τους να αντικαταστήσουν το κουτί με τη μαγειρική σόδα που έχουν στο πίσω μέρος του ψυγείου τους με ένα ρολό χαρτί υγείας.

Η μαγειρική σόδα χρησιμοποιείται συχνά για την εξάλειψη των οσμών, καθώς μπορεί να απορροφήσει τις άσχημες μυρωδιές και να βοηθήσει να διατηρήσει τη φρεσκάδα του ψυγείου.

Λειτουργεί όμως το περίεργο κόλπο με το χαρτί υγείας; Επαγγελματίες σε θέματα κουζίνας και συσκευών απαντούν.

Ο συντάκτης του Honest Food Talks, Ruiz Asri, αναφέρει ότι η απορροφητικότητα του χαρτιού τουαλέτας βρίσκεται πίσω από αυτό το hack (κόλπο). «Η υγρασία στο ψυγείο συχνά συμβάλλει στη δημιουργία μούχλας και δυσάρεστων οσμών. Το χαρτί τουαλέτας απορροφά την υπερβολική υγρασία, μαζί με τις άσχημες μυρωδιές» τονίζει ο Asri.

Αναφορές για την τοποθέτηση χαρτιού τουαλέτας στο ψυγείο υπάρχουν από το 2015.

Come home to toilet roll in the fridge… What the?! pic.twitter.com/bzamdEXXRk

— Tom Colligan (@tom_bluku) September 23, 2015