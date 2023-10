Γιατί η Aretha Franklin έβγαλε το «Let It Be» πριν… από τους Beatles

O Sir Paul McCartney ή αλλιώς Macca, όπως τον αποκαλούν οι κολλητοί του, εμπνεύστηκε την ιδέα του πιο σημαντικού ίσως τραγουδιού των Beatles, του “Let It Be”, από ένα όνειρο που είχε δει με την μητέρα του. Αυτό συνέβη το 1968, την έντονη περίοδο που το συγκρότημα ηχογραφούσε το περίφημο “White Album”. Ο Paul την αγαπημένη του μητέρα την είχε χάσει σε ηλικία μόλις 14 ετών, από καρκίνο, το 1956.

του Ιωσήφ Αβράμογλου

Ο McCartney έφερε το τραγούδι στο στούντιο και οι Beatles άρχισαν να το προβάρουν ανάμεσα στις ηχογραφήσεις του “Piggies”, που ήταν ένα κομμάτι του George Harrison για το “White Album”, στις 19 Σεπτεμβρίου 1968. Τότε στην αρχή, στη θέση του “Mother Mary” στον στίχο χρησιμοποιούσαν τις λέξεις “Brother Malcolm”, αναφερόμενοι στον γνωστό Αμερικάνο ακτιβιστή κατά του ρατσισμού και υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τον Malcolm X.

Το τραγούδι το ξαναπιάνουν μερικούς μήνες αργότερα στα Twickenham Film Studios, στις 3 Ιανουαρίου 1969. Η πρώτη ηχογράφηση ήταν πολύ απλή και μονοφωνική, μόνο με τον Macca να τραγουδάει στο πιάνο, η οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί για τον συγχρονισμό των καμερών στην ταινία “Let It Be”.

Είναι τότε που ο Paul McCartney, ως ο μοναδικός δημιουργός του “Let It Be” (άσχετα αν στα credits αναφέρεται και το όνομα του John Lennon), στέλνει το μονοφωνικό demo στον μεγάλο παραγωγό και συνιδρυτή της Atlantic Records, Jerry Wexler, μαζί με ένα σημείωμα δικαιώματος χρήσης του τραγουδιού (σημ.: Ο Jerry Wexler ήταν αυτός που ανακάλυψε τον Ray Charles και που υπέγραψε την Aretha Franklin στην Atlantic. Είχε παντρευτεί την Ελληνίδα René Pappas, η οποία ήταν και εκείνη στέλεχος της δισκογραφικής εταιρίας. Ο υπογράφων είχε κάποτε την τιμή και την χαρά να επισκεφθεί το ζεύγος στο σπίτι τους, στο Central Park της Νέας Υόρκης).

Ο λόγος που ο Paul έστειλε το κομμάτι στον Jerry Wexler, ήταν επειδή θαύμαζε πάρα πολύ την Aretha Franklin και πίστευε ότι θα της ταίριαζε πολύ. Ορισμένοι θεωρούν ότι ο μεγάλος μουσικός έβλεπε να έρχεται το τέλος των “σκαθαριών” και ήθελε να “δοκιμάσει τα νερά” για το κατά πόσον στο μέλλον θα μπορούσε να γράφει και να δίνει τραγούδια σε άλλους σημαντικούς καλλιτέχνες.

Η πρώτη προσπάθεια ηχογράφησης του “Let It Be” από τους Beatles έγινε στις 8 Ιανουαρίου 1969. Οι πολυκαναλικές εγγραφές ξεκίνησαν στα Apple Studios, στις 23 Ιανουαρίου. Ο κορμός του master ηχογραφήθηκε στις 31 Ιανουαρίου, με τον Paul McCartney να παίζει σε ένα Blüthner πιάνο, τον John Lennon να παίζει ένα 6χορδο μπάσο, το παίξιμο του οποίου αντικαταστάθηκε αργότερα από του McCartney, κατ’ απαίτηση του παραγωγού George Martin και τον Billy Preston να παίζει στο όργανο Hammond.

Στις 30 Απριλίου του 1969 ο George Harrison γράφει σε overdub ξανά το μέρος της κιθάρας. Αλλά, στις 4 Ιανουαρίου του 1970, ο Harrison ηχογραφεί από πάνω ένα νέο σόλο στο κανάλι της κιθάρας. Το single κυκλοφόρησε με το πρώτο overdub, ενώ η εκτέλεση στο άλμπουμ είναι περισσότερο με το δεύτερο overdub. Την ίδια μέρα γίνονται και άλλες αλλαγές ή προσθέσεις. Μεταξύ άλλων προστίθενται φωνητικά στα οποία συμμετείχε η Linda McCartney. Στη συνέχεια ο George Martin κάνει ένα νέο mix χρησιμοποιώντας και τα δύο overdubs.

Τον Οκτώβριο του 1969 η Aretha Franklin ηχογραφεί το “Let It Be”, με τη συνοδεία της μπάντας από την Alabama, της Muscle Shoals Rhythm Section, με τον David Hood στο μπάσο και τον περίφημο King Curtis στο σαξόφωνο, προκειμένου να συμπεριληφθεί στο άλμπουμ της “This Girl’s In Love With You”. Ας σημειωθεί ότι στον δίσκο εκείνον υπήρχε ένα ακόμη κομμάτι των Beatles, το “Eleanor Rigby”. Επίσης στην ηχογράφηση του άλμπουμ συμμετείχε ο Duane Allman και η μητέρα της Whitney Houston, η Cissy Houston.

Το LP της Aretha “This Girl’s In Love With You”, με το “Let It Be” να φιγουράρει στη track Νο.4 της πρώτης πλευράς, κυκλοφόρησε στις 15 Ιανουαρίου 1970.

Το “Let It Be” από τους Beatles κυκλοφορεί σε μικρό δίσκο στις 6 Μαρτίου 1970. Ενώ το τελικό remix του “Let It Be” των Beatles, το οποίο χρησιμοποιήθηκε στο ομώνυμο άλμπουμ “Let It Be” και το οποίο θεωρείται η τελική έκδοση, το κάνει ο Phil Spector στις 26 Μαρτίου του 1970.

Συνεπώς, το τελικό master και η κυκλοφορία της Aretha Franklin στο “Let It Be”, προηγήθηκαν χρονικά των τελικών masters και κυκλοφοριών από τους Beatles!

Όταν το 2018 πέθανε η Aretha Franklin, ο Sir Paul McCartney δήλωσε: “Ας αφιερώσουμε όλοι ένα λεπτό για να ευχαριστήσουμε για την υπέροχη πορεία της Aretha Franklin, της βασίλισσας των ψυχών μας, που μας ενέπνευσε όλους για πολλά πολλά χρόνια”.

