Ακούραστος ο Barry Manilow στα 80 του

“Είμαι πολύ ευγνώμων”, δήλωσε ο Barry Manilow για τους θαυμαστές του. “Αυτοί οι άνθρωποι πίστευαν σε μένα όταν εγώ δεν πίστευα στον εαυτό μου. Πώς να πω “ευχαριστώ” σε αυτούς τους ανθρώπους, που μου έχουν δώσει τα πάντα;”. Αυτά είπε ο καλλιτέχνης όταν φωτογραφήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου στο σπίτι του στο Palm Springs.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Ο Barry Manilow αναπαύεται την πισίνα του σπιτιού του στο Palm Springs, μιας εντυπωσιακής βίλας οκτώ υπνοδωματίων στην πλαγιά του λόφου με θέα στην κοιλάδα Coachella Valley. Είναι ψηλότερος απ’ ό,τι θα περίμενε κανείς – λίγο πάνω από 1,80 – και λεπτός, γεγονός που τον κάνει να φαίνεται ακόμα ψηλότερος. Ο Manilow είναι χαλαρός χτυπώντας ρυθμικά το πόδι του πάνω σε μια μελωδία που ακούγεται από τα ηχεία – όχι κάποιο από εκείνα τα εύκολα grooves που τον έκαναν σούπερ σταρ της μουσικής, αλλά ένα καταιγιστικό κομμάτι techno με τίτλο “Love Regenerator”, του Calvin Harris. Έχει ολόκληρα playlists στο Spotify με τέτοια κομμάτια, για πάρτη του. Ο Manilow, όπως αποδεικνύεται, αγαπάει πάντα τη χορευτική μουσική.

Στα 80 του χρόνια, ο Manilow έχει συμπληρώσει μια συνεπή καριέρα έξι δεκαετιών. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, έδωσε την 637η συναυλία του στο Westgate Resort Hotel του Λας Βέγκας – καταρρίπτοντας το ρεκόρ του Elvis Presley με 636 εμφανίσεις στην ίδια σκηνή (όταν εμφανιζόταν στο Las Vegas Hilton) το 1976. Ο Barry έκανε sold out πέντε βραδιές στο Radio City Music Hall τον Οκτώβριο και έχει προγραμματίσει άλλες πέντε για τον Απρίλιο. Επίσης, έχει κλείσει ένα residency για τον Ιούνιο στο London Palladium – αυτό που ο ίδιος χαρακτηρίζει ως “τις τελευταίες, τελευταίες συναυλίες του στο Ηνωμένο Βασίλειο”.

Το δικό του μιούζικαλ, με τίτλο “Harmony”, διαπραγματεύεται ένα εβραϊκό συγκρότημα αγοριών που έγινε διάσημο όταν οι Ναζί ανέβηκαν στην εξουσία στο Βερολίνο. Έκανε πρεμιέρα στο Broadway τον περασμένο Νοέμβριο μετά από 25 χρόνια προετοιμασιών. Ο Bruce Sussman, μακροχρόνιος συνεργάτης και στιχουργός του Manilow σε τραγούδια όπως το “Copacabana”, συνέβαλε σημαντικά στο project αυτό. Επίσης, η διασκευή του Manilow στο “All I Want for Christmas” της Mariah Carey σκαρφάλωσε στο Billboard Adult Contemporary Chart, προσπερνόντας μάλιστα και το “Houdini” της Dua Lipa. Εκτός αυτών ο Manilow είχε 11 επιτυχίες στο Τop10 της Αμερικής, συμπεριλαμβανομένων τριών No.1, τα “Mandy”, “I Write the Songs” και “Looks Like We Made It”. Έχει πουλήσει πάνω από 85 εκατομμύρια δίσκους και μπήκε στη λίστα με τους καλλιτέχνες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών.

Ο Manilow δίνει περίπου 60 συναυλίες το χρόνο και εξακολουθεί να βρίσκει χρόνο να συνθέτει και να ηχογραφεί στο στούντιο του σπιτιού του: “Έχω ένα άλμπουμ με πρωτότυπα τραγούδια έτοιμα για κυκλοφορία”, δηλώνει απτόητος. Ο Ken Thomas, ο tour manager του τα τελευταία 15 χρόνια, δεν βλέπει σημάδια επιβράδυνσης στον καλλιτέχνη. “Νομίζω ότι θα συνεχίζει μέχρι να μην μπορεί σωματικά να βγει στη σκηνή”, λέει ο Thomas. “Έχει πει, ‘Αν δεν μπορώ να το κάνω σωστά, δεν θα το κάνω καθόλου’. ”

Ο Thomas αποδίδει την αντοχή του Manilow σε δύο πράγματα. “Πρώτον, οι περιοδείες είναι η οικογένειά του”, λέει ο Thomas. Ο Barry υποστηρίζεται από ένα πιστό συνεργείο και μια 24μελή μπάντα. “Απολαμβάνουμε ο ένας την παρέα του άλλου και οι εμφανίσεις μας έχουν νόημα για να βγαίνουμε εκεί έξω κάθε μέρα. Το άλλο είναι η τάση του Barry να κάνει πάντα τα πράγματα καλύτερα. Μέχρι και 10′ λεπτά πριν από την έναρξη του σόου, πάντα αλλάζει, πειράζει, βελτιώνει. Υπάρχουν μέρες που μας φέρνει σε δύσκολη θέση, αλλά στο τέλος της ημέρας, έχει πάντα δίκιο”.

Προκειμένου να τον βοηθηθεί να παραμείνει σε φόρμα, έχει έναν προσωπικό γυμναστή που εργάζεται μαζί του κάθε πρωί. Η διακοπή του καπνίσματος βοήθησε επίσης. Στα χειρότερά του, έφτανε να καπνίζει τρία πακέτα άφιλτρα Pall Mall την ημέρα. Τώρα πλέον παίζει με ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο καθώς το κουνάει σαν μαγικό ραβδί. “Δεν τρώω και δεν κοιμάμαι, λέει ο Barry, συχνά πιάνω τον εαυτό μου να τρέμει και σκέφτομαι ότι μάλλον πρέπει να πάρω μερικές παραπάνω θερμίδες”. Ο Manilow κοιμάται γύρω στα μεσάνυχτα κάθε βράδυ και ξυπνάει στις 4 το πρωί, οπότε και πάει στο γραφείο του και “δημιουργεί προβλήματα στον Garry”, τον ερωτικό του σύντροφο, μάνατζερ επί 45 χρόνια και σύζυγό του από το 2014, τον Garry Kief.

Ο Manilow και η Kief ζουν μόνιμα στο Palm Springs εδώ και 25 χρόνια. Πριν από λίγο καιρό, ο Manilow ολοκλήρωσε το “A Gift of Love VI”, ένα πενθήμερο σώου σε ένα θέατρο του Palm Springs, για το οποίο δεν παίρνει αμοιβή και δωρίζει όλα τα έσοδα σε 25 φιλανθρωπικά ιδρύματα της περιοχής.

Ο Manilow προκαλεί αυτό ένα είδος ευφορίας από τις πρώτες του εμφανίσεις. “Η δεύτερη συναυλία που έκανα ποτέ ήταν σε ένα μέρος που λεγόταν The Bijou στη Φιλαδέλφεια”, θυμάται. “Η Edna, η μητέρα μου, είχε πάει να το δει. Τότε, από άποψη ερμηνείας, ήμουν άχρηστος. Αλλά είδαν κάτι σε αυτόν τον αδύνατο τύπο στο πιάνο που τους άρεσε. Όλοι έλεγαν: ‘Αυτός ο τύπος έχει κάτι’. Κάποια στιγμή, όλοι σηκώθηκαν όρθιοι. Η Edna νόμιζε ότι είχαμε πιάσει φωτιά. Άρχισε να τρέχει προς την έξοδο. Αλλά όλοι χειροκροτούσαν. Εκείνο το κοινό πίστεψε σε μένα πολύ πριν από μένα”.

Αυτό που οραματιζόταν για τον εαυτό του μεγαλώνοντας στις “φτωχογειτονιές του Williamsburg”, στο Μπρούκλιν, από τη στιγμή που έκατσε για πρώτη φορά σε πιάνο σε ηλικία 13 ετών, ήταν μια καριέρα ως ενορχηστρωτής και τραγουδοποιός. Και αυτό ακριβώς ήταν για την πρώτη δεκαετία της καριέρας του, βγάζοντας τα προς το ζην γράφοντας διαφημιστικά jingles, ενώ τα βράδια συνόδευε σε καπνισμένα κλαμπ διάφορες τραγουδίστριες, που όλες τους ήλπιζαν να γίνουν η επόμενη Barbra Streisand. Καμία δεν θα γινόταν, μέχρι που ένας ανεμοστρόβιλος άγριας ενέργειας και ταλέντου σάρωσε τη ζωή του το 1971 με τη μορφή της Bette Midler.

Η Midler βρισκόταν σε αναζήτηση για κάποιον που θα την συνόδευε όταν τραγουδούσε. “Γρήγορα ανακάλυψα ότι μπορούσε να παίξει τα πάντα. Μπορούσε να οργανώσει τα πάντα. Μπορούσε να κάνει οτιδήποτε, χαρούμενο ή θλιβερό. Είχε ένα τεράστιο αριθμό εργαλείων στη διάθεσή του. Είχε εξαιρετικό αυτί και πολύ γοητεία”.

Ο Manilow είχε διαφορετική εντύπωση για τη Midler: “Ήταν ο εφιάλτης κάθε Εβραίου αγοριού που βρισκόταν εν ζωή”, έγραψε το 1987 στα απομνημονεύματά του, “Sweet Life”. “Ήταν η μητέρα μου, η γιαγιά μου και όλες οι γυναίκες συγγενείς μου μαζί”.



