Αυτό το ξέρατε; Για τις επιτυχίες των Queen

Και τα τέσσερα μέλη των Queen έγραψαν από ένα τραγούδι που έγινε Νο.1 επιτυχία.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Ο Brian May έγραψε το “We Will Rock You”, (#1 στη Γαλλία το 1978), ο Freddie Mercury έγραψε το “Crazy Little Thing Called Love” (#1 σε τέσσερις χώρες το 1980), ο John Deacon έγραψε το “Another One Bites the Dust” (#1 σε τέσσερις χώρες το 1980) και ο Roger Taylor έγραψε το “Radio Ga Ga” (#1 σε εννέα χώρες το 1984). Και οι τέσσερις μουσικοί έχουν ενταχθεί στο America’s Songwriters Hall Of Fame το 2003.

(Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ, για τρεις ώρες, από τις 10 μ.μ. μέχρι την 1 π.μ., ο Ιωσήφ Αβράμογλου παρουσιάζει από τον Real FM στους 97.8, την εκπομπή “Round Midnight, όπως έλεγε και η Ella Fitzgerald”, με πολλή και καλή μουσική). Twitter:@IosifAvramoglou Facebook.com/avramoglou Instagram: mus1cguru