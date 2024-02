Αυτές είναι οι 2 λέξεις που δεν πρέπει να πείτε ποτέ σε έναν θυμωμένο άνθρωπο

Όλοι κάποια στιγμή στην ζωή μας θα έρθουμε αντιμέτωποι με ένα θυμωμένο άτομο. Τι πρέπει να κάνουμε όμως, και, κυρίως, τι δεν πρέπει να πούμε σε μία τέτοια κατάσταση;

Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που έθεσαν σε ένα πρόσφατα ο Raj Punjabi και ο Noah Michelson, οι συμπαρουσιαστές του podcast “Am I Doing It Wrong?”, στον Ryan Martin, καθηγητή ψυχολογίας, γνωστό και ως «καθηγητή του θυμού».

«Είχατε γράψει σε ένα tweet σας πως “ποτέ, η λέξη “ηρέμησε” δεν ηρέμησε κάποιον. Οπότε υποθέτω ότι το “ηρέμησε” δεν είναι κάτι που θα θέλουμε να πούμε», είπε ο Michelson κατά τη διάρκεια της συζήτησης. «Νομίζω ότι το “χαλάρωσε” είναι ακόμα χειρότερο», πρόσθεσε ο Punjabi.

«Όχι, το “χαλάρωσε” δεν έχει χαλαρώσει ποτέ κανέναν», συμφώνησε ο Martin, καθηγητής ψυχολογίας και αναπληρωτής πρύτανης του Κολλεγίου Τεχνών, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Wisconsin-Green Bay.

«(Όταν είναι θυμωμένοι) οι άνθρωποι δεν σκέφτονται ορθολογικά και είναι λίγο αμυντικοί. Δεν πρόκειται να δείτε αποτελέσματα με τέτοιου είδους άμεσες δηλώσεις», πρόσθεσε. «Το να λες στους ανθρώπους να κάνουν πράγματα όπως “απλά αναπνεύστε” δεν πρόκειται να βοηθήσετε ιδιαίτερα», συμπληρώνει.

Δώστε εσείς το παράδειγμα

Αντίθετα, το να υποδείξετε εσείς οι ίδιοι αυτές τις ενέργειες ίσως είναι πιο αποτελεσματικό. «Ένα από τα πράγματα που θεωρώ αστείο είναι ότι συχνά, όταν οι άνθρωποι λένε σε κάποιον να “ηρεμήσει”, φωνάζουν ή το λένε με πολύ δυνατή, αυστηρή φωνή», δήλωσε ο Martin, συγγραφέας των βιβλίων “How To Deal With Angry People” και “Why We Get Mad: How To Use Your Anger for Positive Change”.

«Αλλά αν κάνετε λίγο πίσω και αρχίσετε να μιλάτε πιο ήρεμα, αρχίσετε δηλαδή να επικοινωνείτε με έναν πιο ήπιο τόνο, εκείνοι που έχετε απέναντί σας θα ξεκινήσουν να κάνουν το ίδιο. Αυτό έχει τις ρίζες του στην εξελικτική μας ιστορία καθώς έχουμε την τάση να ταιριάζουμε τον τόνο μας με των γύρω μας», τόνισε ο ίδιος.

Αυτή η πρακτική μπορεί να σας βοηθήσει να αποφορτίσετε την κατάσταση χωρίς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις λέξεις «ηρέμησε» και «χαλάρωσε», οι οποίες τείνουν να μας εκνευρίζουν ακόμη περισσότερο.

«Είναι, ειλικρινά, χειριστικό. … Στην πραγματικότητα (όταν λέτε αυτές τις λέξεις) υποτιμάτε την αντίδραση (των άλλων)», δήλωσε ο Martin. «Οπότε, μιλώντας με πιο ήπια φωνή, παραμένοντας και εσείς ήρεμοι, βρίσκετε έναν τρόπο να βοηθήσετε εκείνους που είναι θυμωμένοι να το ξεπεράσουν», ανέφερε.

Από τη στιγμή που υπάρχει λιγότερη ένταση, είναι πιο πιθανό να έχετε την ευκαιρία να ανταποκριθείτε. «Δεν νομίζω ότι θέλετε να συμφωνήσετε με κάποιον αν δεν συμφωνείτε μαζί του», δήλωσε ο Martin. «Αλλά, αν μπορείτε, απαντήστε με έναν τρόπο που θα τους δείχνει ότι κατανοείτε την αναστάτωσή τους χωρίς απαραίτητα να δέχεστε την αιτία που τους προκαλεί αυτά τα αισθήματα», τόνισε ο Martin.