Σαν σήμερα 8 Σεπτεμβρίου στην ιστορία της μουσικής

Μερικά από τα σημαντικότερα γεγονότα, που έλαβαν χώρα σαν σήμερα, στην ιστορία της μουσικής.

του Ιωσήφ Αβράμογλου

1954 – Η ραδιοφωνικός παραγωγός Alan Freed αρχίζει να κάνει εκπομπές στον ραδιοσταθμό WINS της Νέας Υόρκης με ετήσιο μισθό 75.000 δολάρια. Είναι εκείνος που καθιέρωσε τον όρο “rock and roll” στην μουσική, παρόλο που αυτός προϋπήρχε από την δεκαετία του ’40.

1956 – Ο Elvis Presley εμφανίζεται στο εξώφυλλο του περιοδικού TV Guide. Το κόστος του τηλεοπτικού περιοδικού ήταν τότε 15 λεπτά του δολαρίου.

1956 – Ο Eddie Cochran υπογράφει συμβόλαιο με την Liberty Records, όπου θα έχει τρεις επιτυχίες στο Top 40 των ΗΠΑ, το “Sittin’ In The Balcony” (#18), το “Summertime Blues” (#8) και το “C’mon Everybody” (#35).

1962 – Ο Dickey Lee μπαίνει για πρώτη φορά στο Top 40 του Billboard με το τραγούδι “Patches”. Παρά το γεγονός ότι ορισμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί των ΗΠΑ αρνούνται να παίξουν τον δίσκο λόγω του θέματος της εφηβικής αυτοκτονίας, στο οποίο αναφερόταν, το τραγούδι θα σκαρφαλώσει στο #6 του Hot 100 και θα παραμείνει για έντεκα εβδομάδες στο Top 40.

1971 – Η Εθνική Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών απονέμει στον Elvis Presley το βραβείο Bing Crosby, το οποίο συνήθως δίδεται σε καλλιτέχνες που κατά τη διάρκεια της ζωής τους έχουν συμβάλει δημιουργικά με εξαιρετική καλλιτεχνική ή επιστημονική σημασία στον τομέα της δισκογραφίας.

1972 – Η ηθοποιός Carrie Snodgrass φέρνει στον κόσμο τον γιο του Neil Young, τον Zeke, ο οποίος δυστυχώς πάσχει από εγκεφαλική παράλυση.

1973 – Ο Marvin Gaye είχε τη δεύτερη #1 επιτυχία του στο Billboard Pop chart με το “Let’s Get It On”.

1973 – Οι Allman Brothers ξεκίνησαν μια πορεία πέντε εβδομάδων στην κορυφή του αμερικανικού chart με το άλμπουμ “Brothers And Sisters”, το μοναδικό #1 LP του συγκροτήματος στις ΗΠΑ.

1976 – Το ομώνυμο άλμπουμ του ντίσκο συγκροτήματος Wild Cherry, το οποίο περιλαμβάνει το νούμερο 1 single τους, “Play that Funky Music”, γίνεται χρυσό.

1988 – Ο Elton John πραγματοποιεί δημοπρασία μερικών κοστουμιών που φοράει στη σκηνή, στο Λονδίνο της Αγγλίας και συγκεντρώνει 6,2 εκατομμύρια δολάρια.

2007 – Οι Lynyrd Skynyrd εντάσσονται στο Georgia Music Hall of Fame στην Ατλάντα, στο Georgia World Congress Center.

2011 – Ξεκίνησε η επιλογή των ενόρκων για τη δίκη για την ανθρωποκτονία εξ αμελείας του γιατρού του Michael Jackson, Conrad Murray. Οι υποψήφιοι ένορκοι κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο 30 σελίδων για να φανεί το επίπεδο των γνώσεών τους σχετικά με την υπόθεση και τυχόν έντονες απόψεις για τον Jackson ή τον Murray.

2014 – Η Cher αναγκάστηκε να αναβάλει το δεύτερο σκέλος της περιοδείας της “Dressed to Kill” λόγω μιας οξείας ιογενούς λοίμωξης.

2015 – Οι Who ανέβαλαν τέσσερις συναυλίες της 50ής επετειακής περιοδείας τους για να δώσουν χρόνο στον τραγουδιστή Roger Daltrey να αναρρώσει από μια απροσδιόριστη ίωση.

2017 – Ο Don Williams, ο γνωστός τραγουδιστής της Country που σημείωσε επιτυχία το 1980 με το “I Believe In You”, πέθανε μετά από σύντομη ασθένεια σε ηλικία 78 ετών. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Williams έφτασε στην κορυφή του Country And Western chart δεκαεπτά φορές.

2017 – Λίγο περισσότερο από σαράντα ένα χρόνια μετά την ηχογράφησή του, το άλμπουμ “Hitchhiker” του Neil Young κυκλοφορεί επιτέλους. Τα στελέχη της Reprise Records αντιδρούσαν στην έκδοση του LP το 1976, λέγοντας ότι “δεν ήταν ένας πραγματικός δίσκος, αλλά μια συλλογή από demos” και αυτό επειδή είχε ηχογραφηθεί μέσα σε μία βραδιά. Το κοινό όμως του 2017 είχε διαφορετική άποψη, καθώς το έστειλε στο #20 του Billboard 200, στο #6 του UK Official Album Chart και στο Top 20 σε δεκατρείς άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

2022 – Οι Aerosmith έκαναν νέο ρεκόρ εισιτηρίων που έχουν πουληθεί για συναυλία στο εμβληματικό Fenway Park της Βοστώνης, αφού πούλησαν πάνω από 38.700 εισιτήρια. Το πλήθος παρακολούθησε το θρυλικό ροκ συγκρότημα να ξεκινά τότε την 50ή επετειακή περιοδεία του.

